Xornada sobre obrigas laborais en igualdade

empresas. A Asociación Área Emprearial do Tambre celebrou onte un webinar gratuíto sobre as obrigas empresariais en materia de igualdade, en colaboración coa empresa Quality Consultores, socio colaborador da asociación empresarial. A xornada, que se transmitiu por streaming, foi presentada pola vicepresidenta da Asociación, Flor Mariño Riveiro. A finalidade do webinar é facilitarlle información e ferramentas ás empresas para cumprir coa lexislación vixente en materia de igualdade. Os relatores foron a directora Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta, Elena Mancha, e o responsable do departamento de Consultoría de Quality Consultores, Gonzalo Abelenda, axente de igualdade, técnico na implantación de plans de igualdade e auditor salarial, tempo de traballo e igualdade na empresa. Participaron na xornada unha vintena empresarias e empresarios e traballadoras e traballadores da área empresarial. Elena Mancha informou sobre os recursos dos que dispón a Xunta para facilitar a empresas e traballadores a implantación de medidas para avanzar cara á igualdade laboral. Así, puxo en valor o curso de formación que a Administración autonómica impartirá entre o 11 de maio e o 1 de xuño para axudar ao tecido empresarial a adaptarse á nova normativa estatal en materia de igualdade. s. c.