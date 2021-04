Xornadas artísticas e culturais no IES Sar

creatividade. O centro educativo ofrece ata o 26 de abril unha serie de actividades co doble obxetivo de enriquecer o currículo artístico dos seus estudantes e promover a expresión creativa. Abriu as xornadas onte un obradoiro de percusión con material de refugallo impartido pola Ecopercusión para 2º, 3º, e 4º da ESO. Con ocasión do Día do Libro, hoxe ofrécese un concerto de O’Leo de Matamá, poeta e artista que fará un recorrido pola música galega. O luns 26 abril os alumnos de 1º e 2º da ESO asistirán a un obradoiro de regueifa. s. c.