Xornadas pola vital importancia das árbores e do medio ambiente

MEDIO AMBIENTE. No día de onte deu comezo o Curso de interpretación educativa e coñecemento da árbore, organizado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e que se desenvolverá ata o xoves no edificio Cersia. No acto de apertura participaron a concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, e o xefe de Área da Subdirección General de Política Forestal do Miteco, Gregorio Chamorro.

Na súa intervención, a concelleira Mila Castro recordou que “as árbores e os bosques urbanos son o ecosistema máis próximo ao ser humano e proporcionan multitude de beneficios para a saúde das persoas”; e salientou que “cómpre construír unha sociedade máis equitativa e xusta que, ao tempo que garanta o benestar xeral, mellore a nosa relación co medio natural”, Ademáis, reiterou a aposta do Concello, como doutras cidades, “por situarse no núcleo da reflexión e da acción arredor da loita contra o cambio climático”.

O curso está dirixido a licenciados e licenciadas en enxeñaría, persoal técnico e monitores de tempo libre. Entre hoxe e o vindeiro 23 de xuño, estas xornadas abordarán a importancia do patrimonio arbóreo, do coñecemento de árbores e soutos únicos; así como a historia, idade e biodiversidade das árbores. ECG