Xornadas sobre o Camiño co experto John Rutherford

ACADEMIA. A Academia Xacobea, en colaboración coa Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago, a Deputación de Lugo e o Concello de Ribadeo, organizará os días 16, 17 e 18 de setembro as XVII Xornadas Xacobeas Mar por Medio. Nesta xornadas estará presente e participará como conferenciante o hispanista británico John Rutherford, difusor das linguas e literaturas galega e española, e do Camiño de Santiago, coimpulsor e difusor destas xornadas en anteriores edicións. Ao longo dos tres días levaranse a cabo conferencias, táboas redondas, unha exposición sobre a Ruta Xacobea e interpretacións musicais, todo elo relacionado co Camiño e o fenómeno xacobeo. Como conferenciantes e participantes nas táboas redondas, estarán persoas do ámbito universitario, da comunicación, da cultura, da Igrexa, da administración e da propia Academia, todas elas expertas coñecedoras e difusoras do mundo Xacobeo. A inscrición estará aberta en www.academiaxacobea.gal a partir do día 20 de xullo. ecg