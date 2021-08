... Y el cielo se tiñó con 160 colores

Santiago vivió ayer el fin de las fiestas del Apóstol con un llamativo espectáculo pirotécnico lanzado desde lo alto del Gaiás. A través de elementos pirotécnicos digitales y en tres dimensiones pioneros, el cielo de la capital de Galicia brilló como nunca antes lo había hecho. Y es que se lanzaron más de 1.300 kilos de NEC (Contenido Neto Explosivo) durante quince minutos que se hicieron muy cortos. Ya lo había hecho el día 24, pero ayer la traca final volvió a sorprender a miles de compostelanos y turistas que no quisieron perderse el gran final de las fiestas, visible desde prácticamente cualquier punto elevado de la ciudad. Los últimos minutos fueron especialmente intensos, con gran variedad de pólvora que tiñó el firmamento de multitud de colores —hasta 160—, formas y sonidos, gracias a la tecnología puntera empleada por la empresa responsable.

Nuevo formato. Lo cierto es que el año pasado se tomó la decisión desterrar del Obradoiro el espectáculo pirotécnico del día 24, y del Campus Sur el del 31. Años atrás se habían trasladado de la Catedral al pazo de Raxoi por las obras de restauración en la seo, y en 2020 se optó por el formato desde varias localizaciones a fin de evitar las aglomeraciones y de prevenir daños en los tejados de la sede del consistorio. Aunque en un primer momento tuvo críticas, parece que esta nueva modalidad ha acabado por asentarse entre los ciudadanos, ya que puede ser vista desde muchos lugares y no implica el tener que desplazarse hasta el centro, especialmente en un Concello como el nuestro donde abunda el rural. En nuestra memoria quedarán los años de fuegos en el Obradoiro, porque todo parece indicar que nunca más volverán a repetirse.

conciertos. El cierre de los festejos también se pudo celebrar al ritmo de música. Para los más pequeños, Mamá Cabra y Bellón Maceiras ofrecieron un espectáculo a las 18.00 horas en la Alameda bajo el título de A música das Buguinas. Más tarde, a las 20.00, la Banda Municipal junto a Brincadeira hizo que Praterías vibrara al ritmo de la función Bailan as picheleiras, en la que colaboraron la profesora de baile Monserrat Rivera; la de canto, Felisa Segade; y el de gaita, Alejandro Sanjiao, todos ellos bajo las órdenes del director titular, Casiano Mouriño. A las 21.00 fue el turno de The Allnight Workers. A ritmo de blues combinado con rhythm, el grupo formado por Roi Fontoira (voz y guitarra), Néstor Pardo (voz y guitarra), Santi González (saxo), Jorgue López (bajo) y Martín López (batería) hicieron sonar en el parque de Galeras algunos de sus temas propios como Lefty brown o Tomorrow, además de excelentes versiones como Coal Miner o Night time is the right time.

El último recital del Apóstol 2020 estuvo a cargo de Peña, que tocó en Mazarelos como antesala al espectáculo pirotécnico, a partir de las 22.30 horas. Allí, Toño Magariños, Rubén Abad y Elena Vázquez presentaron su último trabajo, Carreiro, una pulsión entre la música popular y los intérpretes.

raphael. Aunque acabe el Apóstol, la fiesta sigue en la ciudad. Hoy se subirá al escenario de O Monte do Gozo nada más y nada menos que el gran Raphael, que recala en Santiago para presentar su nuevo trabajo, Raphael 6.0, en el ciclo de O Son do Camiño-Perseidas. El último álbum del Ruiseñor de Linares incluye las canciones que siempre quiso grabar pero nunca pudo, y también duetos con artistas de renombre entre los que destaca Manu Carrasco.