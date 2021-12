Ya se ve llegar a Cristo

los hombres solemos recordar los anuncios que nos han hecho algunas personas. A lo largo de la historia del pueblo creyente de Israel, los profetas han proclamado diversos anuncios, y en muchas ocasiones quienes los hacían no llegaban a ver su cumplimiento.

En la 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, el profeta Sofonías exhorta al pueblo de Jerusalén, afincado en el Monte Sión, a llenarse de gozo. La razón estriba en que el Señor, que en otros momentos estaba afectivamente lejos del pueblo, iba a residir en medio de él. De ese modo, tendrán en Él la ayuda que necesiten, pues se constituye en “un guerrero que salva”, y se goza y complace en la descendencia de Jacob.

La 2ª lectura, de la Carta de San Pablo a los Filipenses, es toda una exhortación a la alegría. Debe ser esta una alegría en el Señor, pues las bendiciones divinas están cerca. Les queda presentar al Señor sus peticiones y acción de gracias, pues la paz de Dios se dejará sentir en medio de ellos, al custodiar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.

El Evangelio recoge una serie de respuestas de Juan el Bautista a sus oyentes. Viene a decirles que repartan sus bienes con los necesitados y que no intenten recaudar más de lo debido ni ser injustos denunciando a otros. Se cuestiona la gente si no será Juan Bautista el Mesías esperado; pero él dice que no, y que no es digno de desatar la correa de las sandalias del Mesías que está para llegar. Él solo bautiza con agua, mientras que el Mesías los bautizará con Espíritu Santo y fuego.