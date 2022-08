Yuki Urata, una cuerda de tenor llegada de Asia

Desde Japón llega al “LXIV Curso U.I. de Música en Compostela” el tenor Yuki Urata, un aspirante que repite este año, tras haberle dejado el anterior, una impresión positiva. Un alumno de procedencia lejana que, según parece, responde al magisterio de la mezzosoprano, quien nos ofreció la semana pasada una gala de lujo acompañada por Itziar Barredo Cavero, entre delicias idóneas para su estilo y que hizo resaltar especialmente las piezas de Xavier Montsalvatge, Granados-en las contagiosas “tonadillas”-, el añorado homenaje a nuestro querido Antón García Abril, en su consideración a nuestra tierra, Manuel de Falla, con un bis sublime con El Polo, y detalles de J.Rodrigo o Ernesto Halffter, con una contagiosa Ai, que linda moça. Segundo año en la docencia del curso para quien muestra una voz soberbia en todos sus registros, bien timbrada y rica en armónicos, además de carnosa y cálida. Llegó a “Música en Compostela” para tomar la plaza de Ana Mª Sánchez y, en este segundo curso, muestra su capacidad como docente en generosa colaboración con sus alumnos de los que parece conseguir resultados que confirman la confianza puesta en ella, siendo uno de ellos, el japonés Yuki Urata.

Tú estuviste el curso pasado, lo que viene a confirmar la seguridad en el ámbito de la docencia de tu maestra Mª José Montiel. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema?

No exactamente porque lo seguí online dadas las circunstancias del curso y las limitaciones impuestas. Fui el primer alumno “online”, por lo que la experiencia resultó limitada, ya que la importancia presencial es un valor añadido. Pregrababa mi repertorio y lo enviaba grabado. Ya tenía noticia del curso desde hace tres años, por una profesora en Japón y sé que había tradición de músicos japoneses que venían al curso y que también se interesaron en canto.

Procedes de la Universidad de Las Artes de Tokyo, de la que no tenemos noticia sobre las atenciones que conceden al repertorio español. ¿Qué nos puedes contar?

Es un aliciente y lo que me suscitó interés ya que por las evidentes distancias siempre se acaban encontrando elementos que llevan a un posible acercamiento, como sucede con las artes en general y la música, como no podía ser menos, que ya desde tiempos lejanos acabaron dejando sus réditos en beneficio del intercambio cultural que se conserva en el tiempo presente.

Perteneces a la cuerda de tenor, amplia de por sí, y que obliga a especificar el estilo en el que te sientes más afín ¿Puedes detallarnos con más seguridad cuál es tu espacio natural?

Actualmente mantengo mi interés por encontrar m estilo, el cual aún busco, y en un principio no me encuadro en el estilo de tenor-lírico. Mis preferencias se decantan por la canción en general, prefiero este estilo y estoy trabajando sobre él en mis repertorios musicales. Llegué a probar con la ópera, pero a modo de indagación y como una manera de abordar un espacio con posibilidades, tanto alemana como italiana. Sin embargo, actualmente es un asunto que está pendiente, así que de momento me decido por la canción.

Parece que en tu país descubriste las herencias de las músicas españolas a lo largo de su historia. ¿Puedes detallarnos repertorios concretos a los que prestes mayor atención?

Otros colegas míos se decidieron por los repertorios italiano y alemán, aunque es verdad que la canción española se conoce menos. Por lo mismo, se convirtió en un tema de preferencia para mí, por lo que desde mi país pueda tener de ajeno y muy distante, una apreciación realmente personal, mi incorporación al “Curso de Música en Compostela”, resultará una materia de profundo enriquecimiento, y en estos días, espero encontrarme con esos resultados que espero encontrar.

La relación de Japón con las culturas hispanas ayudan a descubrir una permanente relación de intercambios que influye en las artes en general. ¿Qué puedes contarnos al respecto?

Bueno... el flamenco ya se sabe que cuenta con excelente acogida en mi país, pero no solo el flamenco, porque podríamos extendernos a la cultura en general. Descubrí que Santiago de Compostela tiene aspectos culturales que puede compartir con muchas ciudades japonesas, con larga historia desde hace siglos. Lo descubrí nada más llegar y son vivencias que voy actualizando día a día y, que con seguridad, me dejará un excelente recuerdo junto a las clases de canto con mis compañeros y mi profesora.

Quizás hayas tenido otros maestros en repertorios de músicas españolas ¿Podrías citarnos a los que valores como realmente interesantes?

Ahora mismo mi profesora es Mª José Montiel, pero en Japón no tuve otros maestros y yo mismo me preocupé por encontrar el repertorio que podía resultarme útil. En la universidad, cuando me preparaba, conocí a un gran tenor en Japón que se llamaba Kanichi Suzuki, pero desgraciadamente se murió, con lo que perdí a un posible maestro al que seguir.

La música española está en tus irrenunciables ambiciones como artista. Cara a un futuro próximo, ¿será posible que te escuchemos como miembro de compañías líricas?

La verdad es que no llegué a planteármelo en ningún momento, ya que mi visita se reduce a las actividades del curso. Sería una opción interesante, porque otros músicos japoneses, hicieron o están haciendo carrera en Europa y Estados Unidos. Las posibilidades quedan a expensas de lo que ese futuro nos depare.

No podemos completar esta charla sin tratar la figura de maestra de Mª José Montiel. Sin timidez ni recato, háblanos de cómo plantea y propone sus clases. ¿Es realmente una persona tan cercana, comunicativa y afable como nos dicen?

Su clases son una auténtica delicia por el trato compartido entre los alumnos y ella, ya que se involucra mucho e incluso canta para estimular a sus propios alumnos, a los que convierte, clase a clase, en compañeros. Una absoluta jovialidad compartida que hace de las clases un entretenimiento día a día, y eso que no hemos hecho nada más que empezar y a pesar de las supuestas diferencias culturales. Este año, además, coincidmos más hombres, un un coreano y un brasileño. Le estoy muy agradecido.