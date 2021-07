Zapatóns peregrinos de Francisco Leiro nunha mostra no monte Gaiás

Desde onte xa se pode visitar no Bosque de Galicia a nova exposición de Francisco Leiro, Zapatos no Camiño. Consta de tres grandes zapatos de peregrinos cunhas dimensións de dous metros para que poidan ser contemplados desde lonxe. Un está realizado en granito, outro en formigón e o terceiro e último en ferro fundido.

Á inauguración da mostra asistiu o escultor, Francisco Leiro, acompañado do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e da directora-xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez. Rodríguez destacou que Zapatos no Camiño é unha proposta “contemporánea e universal e se converterá en obra de referencia e obrigada visita, contribuíndo a aumentar o atractivo dos espazos naturais do Gaiás”.

A exposición interactúa coa paisaxe que a rodea. Situada na ladeira do Monte Gaiás, ábrese sobre Compostela establecendo un diálogo visual coa Catedral e a Vía da Prata, que discorre paralela ao complexo na súa entrada á capital de Galicia.

O titular de Cultura do Goberno galego quixo agradecer a Francisco Leiro o seu traballo, ao que se referiu como “un dos creadores de Galicia máis destacados de todos os tempos, cunha produción plástica inconfundible, que agora se suma aos nomes dos creadores e creadoras que deixan a súa pegada artística nesta contorna do monte Gaiás.

A mostra de Leiro súmase á serie de intervencións artísticas e paisaxísticas que a Xunta de Galicia está a promover nos espazos exteriores da Cidade da Cultura, directamente ligadas co feito xacobeo e tamén coa cidade de Compostela como destino internacional de peregrinación. Entre elas, as persoas visitantes poden atopar xa a obra Espellos, do escultor Manolo Paz; Constelacións II, de Clara Montoya –coñecida tamén como o banco do peregrino–; ou a pirámide de metal de Alicia Framis, titulada Deixa aquí os teus medos, na contorna do Xardín Literario. As intervencións complétanse anualmente coas obras efémeras do ciclo Reb/veladas na paisaxe, que leva tres edicións poñendo en valor as creacións contemporáneas realizadas por mulleres, potenciando tamén as zonas verdes do Gaiás como lugar de creación e exhibición para artistas.

Francisco Leiro (Cambados, Pontevedra, 1957) é un dos escultores e artistas plásticos galegos en activo con maior proxección no panorama internacional, cunha actividade profesional que se desenvolveu durante décadas entre New York, Madrid e Cambados. Foi recoñecido coa Medalla Castelao no 2000.