Zona C: o novo espazo cultural que botou a andar en Cervantes

Moitos aínda recordarán o espazo cultural Zona C que estivo situado entre 2017 e 2019 en Bonaval. Tras o seu peche por mor da reforma do Museo do Pobo Galego, a concellaría de Acción Cultural perdeu o que era un punto clave para a as actividades organizadas por Compostela Cultural. Tres anos despois, a Zona C estrea un novo espazo, esta vez no edificio que fai esquina entre Cervantes e o Preguntoiro, e que botou onte a andar cos primeiros eventos.

Pensado para ser un espazo de información ao público e central de venda de entradas para todos os eventos culturais municipais, substitúe así ao despacho de billetes central de Compostela Cultura situado ata agora no Teatro Principal. Así, as obras de teatro do Principal ou os concertos do Auditorio terán na Zona C o seu punto de venda. Os despachos de billetes do Teatro Principal e do Auditorio abrirán polo tanto só os días de evento desde 1 hora antes no Teatro e desde 1 hora e media antes no Auditorio.

Ademais, a Zona C terá actividades variadas dos diferentes festivais de Compostela Cultura e outra programación da concellaría. De feito, o espazo inaugurouse onte pola tarde coa mostra Xela Arias. A Poesía do Retrato, coa presenza do alcalde da cidade, Xosé A. Sánchez Bugallo; a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; o comisario da mostra, Xosé Enrique Acuña; e a familia da autora. Unha exposición que permanecerá aberta ata o 25 de xullo no horario habitual do espazo con entrada de balde, de 11 a 14 h e de 16 a 19 h, de martes a sábado; e de 11 a 14 h os domingos. A mostra recolle corenta retratos feitos por Xulio Gil nos anos 80 e 90 cando era parella de Arias, acompañados de corenta textos poéticos.

A outra actividade que ofrecerá a concellaría nesta programación especial é o concerto Vencerse é cousa de se tratar, que se celebra no Teatro Principal hoxe ás 20.30 h. Trátase dunha peza escénica de Fernando Abreu no que Mónica de Nut porá voz aos poemas de Xela Arias mesturándose cos recitados gravados da propia autora e tamén interactuará cos músicos Abreu e Pablo Carrera. Roi Fernández encárgase do cinema en directo nun evento que ten entrada de balde, previa retirada de convite desde en compostelacultura.gal e no horario habitual da recentemente inaugurada Zona C.

Para coñecer a razón de ser da Zona C hai que remontarse á súa etapa en Bonaval. Alí non só se utilizaba como espazo de adquisición de entradas ou invitacións para diferentes eventos, senón que sumaba un escenario a diferentes actividades artísticas. Foi o caso, por exemplo, dunha exitosa performance de Juan Morera que contaba a historia da súa avoa, refuxiada durante a Guerra. Agora, a Zona C trasládase a un edificio emblemático da cidade por ser a antiga casa consistorial.