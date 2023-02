Ana Zurita es la mano artista que se esconde tras la serie del momento: ‘La chica de nieve’, basada en la novela del autor Javier Castillo

Detrás de las ilustraciones que aparecen en la serie de Netflix del momento, La chica de nieve, está la mano de la ilustradora valenciana Ana Zurita, quien además de aportar sus dibujos asesoró al actor Raúl Prieto, que interpreta a un dibujante, sobre cómo es la catarsis que se vive cuando se crea una obra.

Tras dos décadas como ilustradora profesional, la aparición de sus dibujos en la serie televisiva que protagonizan Milena Smith y José Coronado ha dado visibilidad a su trabajo, lo que según explica vive con “orgullo personal”, pero supone también “valorar” una profesión en la que cuando empezó en 2004 tenía que explicar en qué consistía.

En el estudio de Zurita (Valencia, 1976) han nacido casi todas las láminas que en esta producción audiovisual decoran la casa de los progenitores de la niña desaparecida en torno a la que gira el argumento, así como la portada del cuento que crea su padre en la serie, con la pequeña con chubasquero amarillo y careta de conejo.

Todo empezó con una llamada. ¿Y cómo han acabado los dibujos de Zurita en una serie de Netflix? Pues “un poquito por suerte y otro por conocer a la persona adecuada”, explica mientras rememora que hace un año y pico recibió la llamada de un amigo que tiene una empresa de atrezo y trabaja para el cine, quien le dijo que necesitaba el trabajo de una ilustradora.

“Y como a los amigos no hay que decirles que no, sin saber lo que era ni nada le dije que vale”, señala entre risas la ilustradora valenciana, quien entonces desconocía la envergadura del proyecto: no sabía que era una serie para Netflix, ni que se trataba de la adaptación de un libro superventas de Javier Castillo, ni cuál era el elenco.

Lo primero que le comentó fue que uno de los papeles era el de un dibujante, Álvaro (al que interpreta Raúl Prieto), y necesitaban saber cómo es el estudio de un ilustrador, así que le envió fotos del suyo. Luego le pidió ilustraciones para decorar en el rodaje el rincón de trabajo y la casa de este personaje, por lo que le mandó 30 láminas.

Lo siguiente que supo es que este audiovisual estaba basado en la novela La chica de nieve –que no había leído aún y se fue corriendo a buscar– y que en la serie, para lidiar con el duelo de la desaparición de su hija, el dibujante ilustra un cuento, del que le pidieron a Zurita que elaborara la portada.

La secuencia en la que el padre crea esa imagen es la favorita de la ilustradora, quien habló por videoconferencia con el actor –de quien afirma que tiene “bastante soltura” dibujando–para explicarle cómo se vive un momento así: “De repente te viene la idea y tu modo de dibujar tiene que cambiar, ser más enérgico”. Y cree que así lo reflejó.

Una bola de nieve. Zurita, quien además de trabajar en libros de texto ha ilustrado una treintena de cuentos, algunos de ellos publicados en Estados Unidos, Francia o incluso Jordania, confiesa que su primera incursión en el mundo audiovisual “ha sido como una especie de bola de nieve” que ha ido creciendo y que vive aún con “incredulidad”.

Poder contactar con el director de la serie, con uno de los guionistas e incluso con el autor del libro ha sido una forma de verse “inmersa” en el proceso, aunque haya sido “de soslayo”, y agradece que una productora española haya pensado en una ilustradora española.

Admite que pensar que por ejemplo en Argentina, uno de los países donde la serie ha sido número uno en audiencia, alguien puede estar viendo su obra no porque compre los libros que ilustra, sino porque está viendo “la serie de moda” y en ella aparece su trabajo, le deja “un poco atónita”. AGENCIAS