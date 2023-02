Omada y las casas de apuestas se suben (sin permiso) a la King’s League de Piqué e Ibai: “No podemos impedirlo”.

El 3 de febrero, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, publicó este reportaje advirtiendo del incremento de usuarios de una app gratuita para IPhone y Android, sin restricción de edad, llamada Omada. Una aplicación francesa que imita a las casas de apuestas y que, a pesar de que no requiere dinero, está enseñando e incentivando a menores de edad al uso de las apuestas deportivas.

Varios padres de menores de edad alertaron de que sus hijos estaban empezando a desarrollar comportamientos compatibles con una adicción al juego, y que habían conocido la aplicación por medio de DjMaRiiO, un reconocido streamer que organiza eventos deportivos como “El Partidazo de Youtubers 3”. DjMaRiiO subió un tuit (que cobró, según reveló Omada) promocionando dicha app y agradeciendo que utilizasen su partido para su mercado de apuestas.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se puso en contacto en varias ocasiones con DjMaRiiO, sin obtener respuesta. El streamer también es el presidente del Ultimate Móstoles, uno de los equipos que disputan la King’s League, el popular torneo de fútbol que organiza Gerard Piqué y en el que participan Ibai Llanos, Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Agüero.

También nos pusimos en contacto con ellos, que sí que respondieron de inmediato, desmarcándose de Omada y de cualquier casa de apuestas. “No tienen permiso para incluir partidos de nuestra competición”, aseguraron a este diario. Pero, sólo unas horas después, Omada ofertaba entre sus apuestas el partido entre el Saiyans FC y El Barrio, de la King’s League. Y no sólo esta app gratuita: también varias casas de apuestas contaban entre sus mercados con partidos de la competición de Gerard Piqué.

Este periódico ha contactado de nuevo con la Kings League, desde donde han contestado de inmediato, aclarando en primer lugar que “no tenemos ningún tipo de acuerdo ni vinculación con Omada o con ninguna de las casas de apuestas que también incluyen los partidos de la Kings League InfoJobs”.

No obstante, también han explicado que “después de analizarlo con el departamento legal para estudiar la forma de evitarlo, no podemos impedir que utilicen los nombres de los equipos o de la competición para incluir las jornadas en las apuestas deportivas, igual que ocurre con cualquier otra competición o club deportivo en otras casas de apuestas, mientras no usen sus logos, escudos, etc”.

Es decir, aunque la King’s League se ha mantenido al margen del negocio del juego online (no cuentan con ninguna de esas empresas entre sus patrocinadores, ni han promocionado, como sí hizo DjMaRiiO con Omada, su aplicación), las casas de apuestas sí que se han subido a su carro, porque se trata de una competición popular. Y ofertan sus partidos. Pero desde la organización del torneo no pueden evitar que esto suceda, dado que estas casas actúan al límite y no utilizan elementos (logo, escudos, etc) que puedan derivar en un pleito. Así, aunque las casas de apuestas no tengan permiso para usar estos partidos, tampoco lo necesitan.

Una de las casas de apuestas que publicitan los partidos de la competición es Omada, una app francesa que se ha convertido en la preocupación de cada vez más padres de niños y adolescentes, porque se trata de una casa de apuestas virtual. Funciona igual que una real, ofertando mercados en partidos reales. La salvedad es que no se usa dinero auténtico; se juega con moneda ficticia. Pero promueve y fomenta que sus usuarios adopten el hábito de apostar a diario en eventos deportivos. Todo ello, sin ningún tipo de restricción de edad.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hablado con varios de los padres que alertan del peligro que conlleva esta aplicación: “Mi hijo tiene 11 años, se estaba viciando a las apuestas deportivas y yo no me estaba enterando, es lo que te puedo decir. Lo primero que hacía cuando se levantaba era comprobar los resultados en el móvil de su hermano. Había adquirido ya ese hábito. Da igual que no se juegue dinero, estaba comportándose como un apostador real y aún no es ni adolescente”, cuenta en conversación telefónica uno de los padres.

Despiértate

“Despiértate. Knicks-Lakers comienza en unos minutos”. Es el push que manda la aplicación Omada a las 1:01 de la madrugada al teléfono móvil. Te bombardea a notificaciones: avisa de los partidos que están a punto de disputarse o de los resultados que ya se han producido. Anuncia las cuotas que te pueden interesar con mensajes atractivos: “El Inter de Milan cuota x1.80 se la juega contra el Atalanta cuota x3,90. ¡Ven a jugar!”. Más inputs que una casa de apuestas real, en una app gratuita que se puede descargar sin restricción en la Apple Store o en la Play Store de Android, y que se promociona con el eslogan: “Apuesta sin arruinarte”.

Aunque no dé dinero real, las recompensas son constantes. La aplicación imita con fidelidad la interfaz de una casa de apuestas. Sólo por conectarte te ofrece monedas y diamantes (que son la divisa ficticia usada en la app) diariamente. Para que nunca te quedes a cero y puedas seguir apostando. También propone retos para obtener mayores premios y elabora rankings para competir con otros usuarios.

Al iniciar sesión, además de recoger las recompensas pertinentes, hay una lista con los próximos partidos que se van a jugar de fútbol, baloncesto, tenis y rugby. Ahí el usuario tiene que elegir a qué evento apuesta su dinero. Con el ejemplo de antes, si se hubiera apostado 100 coins a la victoria del Inter de Milán contra el Atalanta (como finalmente se dio), el balance en la cuenta pasa a ser de 180 coins.

Pero es que, además del evento que el usuario elija para depositar sus monedas, el sistema obliga a pronunciarse en todos los partidos de la lista. Aunque le vaya a poner dinero sólo al Inter, tiene que elegir también el resultado de los Knicks-Lakers. Y a cada acierto, el sistema manda un push reforzando y espoleando: “Matazo hasta el codo. Acabas de ganar 40 monedas en el Celtics-Lakers” o “¿Quién manda aquí? Tus amigos ya se imaginarán que se trata de ti: acabas de ganar 90 monedas en el Girona-Barcelona”.

En contacto con este periódico, Clement Da Silva, uno de Omada, insiste en que “lo que hacemos es combatir a las casas de apuestas. Entendemos el punto de los padres, esta polémica también la hemos tenido en Francia, que es el país donde más usuarios tenemos (350.000), en Inglaterra que es la segunda, en España o en Italia, donde tenemos unos 40.000 usuarios. Pero hacemos mucha labor de comunicación para que entiendan que sólo somos un juego que sigue la actividad deportiva. Combatimos la adicción, porque jugar con nosotros significa no perder dinero”.

De hecho, Clement explica que en España pusieron en marcha “una web que se llama ‘Cierra tu cuenta’ en la que, si algún usuario nos manda una prueba de que ha cerrado su cuenta en una casa de apuestas, le mandamos un regalo. Una camiseta o lo que sea. Hacemos mucho trabajo de prevención, porque sabemos que tenemos una audiencia joven, y en nuestro ADN está combatir las casas de apuestas reales y que se vengan con nosotros, porque sólo somos una red social en la que no se paga dinero”.