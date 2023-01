“Se estima que el 80% de las madres en Galicia eligen dar el pecho”

La OMS recomienda amamantar a los bebés, a ser posible, hasta los dos años de vida o más. Y es que los beneficios tanto para la madre como para el pequeño son infinitos. Así lo corrobora Diana Luque, matrona en el Centro de Salud de Fontiñas, en Santiago, y asesora de lactancia materna. “La mujer se recupera mejor tras el parto, dado que la oxitocina que se genera al amamantar contrae el útero, lo que ayuda a sangrar menos durante el postparto; además previene el cáncer de mama, ayuda a generar prolactina, por lo que la madre duerme mejor, y se disminuye la posibilidad de depresión postparto”, señala la experta.

En el mundo actual “son pocas las que consiguen alargar la lactancia materna más allá del año” porque el trabajo no lo permite. “Está bien que las guarderías sean gratuitas, pero también se deberían ampliar los permisos de lactancia y de maternidad. Lo ideal es que duren hasta los seis meses”, indica Luque. Mientras esto no ocurra en España, aconseja hacer un plan de extracción. “En el cuarto mes de permiso hay que congelar leche”. Asegura que no hay porque temer que la producción se frene porque “el pecho es una fábrica” por lo que si se extrae, no va a desaparecer nunca.

A pesar de las bondades de amamantar, no todas las mujeres pueden o quieren. “Hay que respetar la decisión de cada una. Lo cierto es que la mayoría que opta por el biberón es por temas laborales, muchas veces son autónomas y se incorporan al trabajo a las seis semanas”. “Siempre doy la opción de asistir a la clase de lactancia a título informativo y en caso de que la decisión de dar biberón siga adelante, explicamos tanto en primaria como en el hospital la manera de darlo correctamente. Lo mejor es pegar al bebé lo máximo posible e ir cambiándolo de lado”, asegura. Aunque siempre hay madres que no optan por amamantar, esta es la elección minoritaria en Galicia. Y es que según indica, “se estima que un 80% de las mujeres salen de los hospitales gallegos dando pecho, aunque algunas de ellas lo combinan con lactancia artificial”. Y es que la actual es una situación muy distinta a la vivida por las madres de entre los 70 y 90. “Los permisos de maternidad eran muy breves, daban el pecho y a los tres meses se quedaban sin leche porque es el período en el que se calibra la producción y al trabajar, el bebé no mamaba lo suficiente”, cuenta. Además recuerda Diana que en aquellos tiempos, en España los recién nacidos eran separados de la madre y luego las enfermeras se los llevaban cada tres horas.

Diana Luque insiste también en que a pesar de que es la mujer la única que puede dar el pecho, el padre o la familia deben ser su apoyo a la hora de lactar. “La madre necesita un entorno que la apoye en esta misión. La pareja debe encargarse de todo lo demás: del baño, la comida, la limpieza y el papeleo. Ella solo tiene que concentrarse en dar el pecho y en guardar algún momento para salir o para llamar a gente. Muchas se sienten solas en este momento, pero deben saber que existen grupos de apoyo a la lactancia”, recuerda. De hecho, ella misma es una de las fundadoras de ALECRIA (Aleitar e Criar) en Santiago, una asociación ubicada en el centro sociocultural de Conxo donde realizan reuniones de lactancia materna y crianza, y donde dan talleres de porteo o de alimentación complementaria, entre otros.

A pesar de ser una defensora nata de la leche materna, no quiere engañar a nadie: “la primera semana es un poco intensa, es dura, pero siempre merece la pena seguir, las madres que lo hacen se dan cuenta de que es una buena inversión”. Es al principio especialmente cuando pueden surgir las dudas sobre si merece la pena o no, y es que, muchas mujeres se encuentran con una sobreproducción importante que les genera molestias, o al contrario, con una hipogalactia (poca leche). ¿Y qué hacer cuando llega el momento del destete? Pues hay que hacerlo de forma muy progresiva “para evitar molestias y para que sea respetuoso con el bebé”, indica a El Correo Gallego.

Diana Luque lleva 15 años en el sector y a lo largo de su carrera ha trabajado en los paritorios de Vigo, de O Salnés, de Ribeira y de Santiago, en atención primaria en Ames, en el banco de leche compostelano y ahora en el Centro de Salud de Fontiñas. Además forma parte de la Asociación Galega de Matronas, una sociedad científica que vela por mejorar la profesión. Amante de su trabajo e inquieta por naturaleza, combina su profesión con conferencias nacionales y con charlas en los colegios sobre temas como la menstruación y la espermarquia. Todo ello, a pesar de ser la única matrona para 14 médicos, lo que denota la gran falta de profesionales en el sector.