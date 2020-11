Portatil vs Tablet: Qué comprar según tus necesidades

Si necesitas un dispositivo para llevar a sitios como la universidad o el trabajo, y no quieres cargar con una mochila aparatosa, sin duda la tablet te será muy útil: es compacta y más pequeña que el portátil debido a su reducción de pantalla, por lo que te cabrá en cualquier maletín o mochila que uses.

A parte de las utilidades de un usuario base (navegar por internet, ofimática, mirar el correo...), si lo que buscas es correr un juego de altos requisitos (The Witcher III: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider entre otros), o editores que expriman al máximo el rendimiento (editores de vídeo, por ejemplo), la tablet no te va a ser efectiva, no conseguirá ejecutarlos de un modo óptimo.

Un portátil de gama media-alta consigue unir todos estos requerimientos, con un procesador, una memoria RAM y una gráfica potentes, dándote la opción de jugar, diseñar o editar vídeos allá donde vayas.