‘100 anos de verbena galega’, con Sara Rodríguez na TVG

Santiago. As mellores formacións do noso país danse cita esta noite no espectáculo 100 anos de verbena galega, que presenta hoxe Sara Rodríguez na TVG. Realizado en Nigrán, este musical, que ofrecerá a canle pública en dúas entregas, percorrerá a historia destes festexos, a través da música das distintas épocas e de entrevistas a moitos dos seus protagonistas. A orquestra La Ocaband será a encargada de conducir os espectadores polas distintas etapas e estilos que marcaron a verbena galega ata chegar á actualidade.

Polo escenario de ‘100 anos de verbena galega’ pasarán as formacións máis destacadas do noso país, nun espectáculo que combinará luz, son e proxeccións.

Os dous programas que ofrecerá a Galega, en martes sucesivos, xirarán arredor dos artistas e temas musicais que as orquestras foron levando polas distintas localidades nestes cen anos.

Nesta primeira entrega, baixo o lema A verbena máis latina, gozarase dos cen anos de verbena a ritmo de temas clásicos e ao estilo de cumbias, merengues, pasodobres, salsa e música popular galega, sempre presentes nos escenarios das orquestras.

O seguinte martes, 100 anos de verbena galega achegarase aos temas de pop-rock das orquestras.

Para mergullarse nas distintas décadas, a orquestra La Ocaband contará coa participación de recoñecidos artistas destas formacións galegas, como Miguel Torres (orquestra Compostela), Luis Rey (excantante da orquestra Los Satélites), Luis Queimada (Grupo Queimada), Carlos Mariano (Suavecito), Blas (París de Noia), Willy (excantante da Sintonía de Vigo), Lito (Panorama), e Ruth Núñez, Fátima Pego e Marcos Rodríguez, cantantes en distintas formacións

Realizado coas medidas de seguridade sanitarias correspondentes, o espectáculo contou como público con representantes de comisións de festas e entidades culturais.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG; o equipo do programa Traballo nun xigante amosaralles hoxe aos espectadores da TVG como funciona por dentro a cooperativa CLUN.

Nesta edición, este programa que convida a coñecer en profundidade as empresas máis grandes e importantes de Galicia a través dos ollos das persoas que alí traballan, visitará unha das sedes de CLUN, a de Ames, para ver por dentro a fábrica en que se envasan as súas marcas de leite. Na sede de Ribadeo falarase co equipo de profesionais que se ocupa da exquisita alimentación dos animais. Viaxarase ata Caldas de Reis, onde se descargan cada día 140.000 litros de leite para fabricar iogures e sobremesas lácteas. E na granxa de Busto Corzón, en Mazaricos, e na de San Vicenzo de Aro amosaranse dous modelos moi diferentes de explotación agrogandeira.

E a canle públiga galega bota tamén este martes, o magazine A Revista dedica parte do seu tempo a falar da aposta polos cultivos exóticos en Galicia. Para dar a coñecer algunhas destas variedades, o programa visitará en directo unha destas plantacións e no estudio de gravación estarán presentes Anne Lanevschi, dona dun cultivo de arandos, e Nelson Alonso, que ten unha plantación de sabugueiro.

O espazo da TVG falará sobre unha modalidade deportiva acompañada por cans: o emerxente canicross. ECG