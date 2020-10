‘30 monedas’ y ‘The Crown’, entre las series que traerá noviembre

Noviembre llega mañana cargado de estrenos de series tanto españolas como de corte foráneo.

El 15 de noviembre en Netflix arranca la cuarta temporada de The Crown.

Lady Di (Emma Corin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson) son los personajes más esperados de esta tanda que llega al final de la década del año 1970.

Y el 29 de noviembre en HBO comienza 30 monedas.

En su presentación en el Festival de Venecia, Álex de la Iglesia definió su primera serie de ficción como historia con influencias de John Carpenter y de El Exorcista.

Por otra parte, Los favoritos de Midas empieza el 13 de noviembre en Netflix.

Ambientada en el Madrid actual, esta miniserie de Mateo Gil está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Víctor Genovés (Luis Tosar), un empresario, sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar.

Y Nasdrovia inicia sus entregas el 6 de noviembre en Movistar+.

Leonor Watling y Hugo Silva son dos abogados de éxito en plena crisis de los 40 que en su huida de la monotonía acabarán enfrentándose a la mafia rusa. Con seis episodios de 30 minutos, esta comedia creada por Sergio Sarria, Luismi Pérez y Miguel Esteban, cuenta con Marc Vigil en la dirección y con Luis Bermejo completando el reparto principal.

By Ana Milán se lanzará el 8 de noviembre en Atresplayer. Tras erigirse como uno de los fenómenos del pasado confinamiento con sus vídeos en redes sociales, la actriz Ana Milán protagoniza esta comedia sobre sus anécdotas personales, entre realidad y ficción. Una Milán que está en su mejor momento, a punto de casarse con el amor de su vida y rodar una película, ve como todo se va al traste.

Gangs of London desembarca el 15 de noviembre en Starzplay.

De Gareth Evans y Matt Flannery, los directores de la franquicia Redada Asesina, y en esta trama se adentran en los entresijos del mundo criminal londinense con un reparto que incluye a Joe Cole, Sope Dìrísù y Colm Meaney. La serie arranca con la muerte de Finn Wallace, durante 20 años el criminal más poderoso de Londres, sin que nadie sepa quién ordenó el golpe. Al impulsivo Sean Wallace, con la ayuda de la familia Dumani, le toca tomar el lugar de su padre.

Y The flight attendant comienza el 27 de noviembre en HBO. Su guin alude a una asistente de vuelo que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto y sin idea de lo que sucedió. Kaley Cuoco protagoniza esta comedia negra y de suspense de ocho episodios basada en la novela homónima de Chris Bohjalian que plantea cómo una vida entera puede cambiar de repente en una sola noche.