A Academia Galega de Belas Artes gaba a obra de Domingo de Andrade

Santiago. A Real Academia Galega de Belas Artes presentou xa o cartel para a celebración do novo Día das Artes Galegas, deseño realizado polo académico de número da Sección de Artes da Imaxe, Xosé Díaz Arias de Castro a partir do retrato de Domingo de Andrade que se atopa na facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago (USC), obra do pintor e Felipe Criado. É desexo da Academia Galega de Belas Artes, como cada ano, celebrar e compartir a xornada do vindeiro 1 de abril como Día das Artes Galegas aínda nesta difícil situación da COVID, sometidos á prudencia individual e colectiva, sinalan desde a entidade falando dos seus proxectos.

Por exemplo, a decana institución convida á cidadanía e aos colectivos a facer memoria en que tal xornada do ano 1188 o Mestre Mateo asenta os linteis do Pórtico da Gloria, como así deixa escrito baixo dos mesmos.

Nesta ocasión do presente ano 2021 data coincidinte co Xoves Santo dun Ano Xubilar Compostelán, con tal motivo a Academia Galega de Belas Artes vai facer arredor destas datas, varias actividades, complementadas cunha serie de estudos e publicacións divulgativas culturais. ecg