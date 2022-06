A AEL celebra un encontro de novas voces con Yolanda Castaño

Santiago. O Premio Nacional de Literatura, Xesús Fraga, e unha das poetas de maior traxectoria internacional, Yolanda Castaño, compartirán a xornada deste martes no Vello Cárcere de Lugo con algo máis de vinte rapaces de Lugo, Vilalba e Mondoñedo.

O I Encontro de Novas Voces, que se celebra no marco do #EnredandoCoGalego, iniciativa desenvolta pola Concellería de Turismo, Cultura e Promoción da Lingua do Concello de Lugo en colaboración coa AELG e na que participan catro institutos da cidade nesta segunda edición, pretende promover a normalización lingüística no ensino e a creación literaria en lingua galega.

De entre os centos de participantes, chegan a este I Encontro de Novas Voces aqueles novos autores máis destacados, quen poderán coñecer de primeira man o universo literario, as influencias e algunhas dinámicas de traballo que poden favorecer a creación literaria a través de dous obradoiros con Xesús Fraga e Yolanda Castaño. A actividade está coordinada por Lois Pérez e Antonio Reigosa, en colaboración con profesorado dos centros participantes e do resto da provincia.

Pola mañá será a quenda do autor de Virtudes (e misterios), Premio Nacional de Narrativa, quen introducirá aos participantes nalgunhas das claves que poden axudar á creación literaria. Pola tarde, Yolanda Castaño, quen acaba de publicar un novo libro de poemas, Materia, achegará os novos talentos ao seu universo poético e compartirá algunhas experiencias. ecg