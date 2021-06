A Amazonia no último Merlín de literatura infantil

Xa podemos ler nas bibliotecas e mercar nas librarías o Premio Merlín de Literatura Infantil 2020, un premio que, por fortuna, mantén a súa convocatoria da man de Edicións Xerais.

Andrea Maceiras (A Coruña 1987) foi a galardoada coa súa obra A folla Azul. Nesta obra, como nas outras moitas da autora, xa recoñecida no ámbito da Literatura Infantil e Xuvenil, móstranse as características da súa escrita, concisa e valente, apoiada por unha lingua ricaz e as ilustracións de Sonia García (Ribeira, 1986) que iluminan o relato que nos fai viaxar por ese gran pulmón da Terra, que é a Amazonia.

Nos dezasete breves capítulos dos que consta a narración, cun prólogo e un epílogo esclarecedores, gozamos da natureza desa terra, convivimos cos seus habitantes, observamos as diferenzas entre eles a través dos diferentes modo de vivir das tribus elixidas e das súas preocupacións por conservar o seu ecosistema.

