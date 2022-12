A arquitecta Teresa Táboas analiza o seu libro ‘Les Amazones’

Pontevedra. O Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) celebra hoxe a última charla do 2022 do Club de Lectura Hai Mulleres. Nesta ocasión, a protagonista será a arquitecta Teresa Táboas, que presentará a súa obra Les Amazones. Está sesión terá lugar ás 19:30 horas no convento de Santa Clara de Pontevedra (rúa Santa Clara, s/n), con entrada libre e gratuíta ata completar aforo, e será emitida por streaming desde a plataforma Zoom. A autora estará acompañada polas arquitectas da Comisión de Xénero do COAG, Carmen Figueiras e Elvira Carregado, que agradecen á Xunta Directiva da Delegación de Pontevedra o seu apoio e colaboración e ao Concello de Pontevedra a cesión do espazo no que se realizará esta sesión, o convento de Santa Clara.

Como en ocasións anteriores, organizarase unha xornada na que se presentará o libro da man da súa autora-arquitecta de xeito presencial e a través dun plataforma de retransmisión en directo. Durante unha hora abordaranse todos os temas relevantes relacionados coa obra, promovendo a participación de oíntes e asistentes para facer preguntas ou comentar a obra.

Neste libro Teresa Táboas aborda a loita incansable de mulleres que non se rexen polo que dita a sociedade, e que non aceptan o rol que lles foi imposto, intentando provocar cambios desde as súas realidades individuais, e facendo partícipe ao lector coa confesión das súas propias histerias.ecg