A Asociación de Narración Oral busca ser respaldada

SaNtiago. O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, reuniuse con Cándido Pazó e con Atenea García como representantes da nova Asociación de Narración Oral (NOGA), constituída o pasado 1 de outubro no marco do Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo co obxectivo de darlle visibilidade e dignificar o seu exercicio profesional.

A primeira directiva de NOGA está integrada por Atenea García (presidencia), Vero Rilo (vocepresidencia), Beatriz Campos (tesourería), Olga Abad (secretaría) e Marta Ortiz e Caxoto (vogalías). Conta xa con 30 profesionais asociados, que reivindican a especial tradición, variedade e calidade da actividade que neste ámbito se dá na nosa Comunidade. Na xuntanza mantida como un dos primeiros encontros para tratar a colaboración entre esta formación e as distintas institucións, abordáronse posibles vías de apoio por parte da Xunta de Galicia que impulsen as finalidades de NOGA e contribúan ás súas prioridades laborais. XG