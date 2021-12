A audiencia galega volve prestar a súa fidelidade a ‘48 horas para o si’

Santiago. Os telespectadores galegos volveron demostrar a súa fidelidade ao espazo 48 horas para o si cando o pasado martes ata 78.000 televidentes seguiron o programa nalgún momento da súa emisión e a cota de pantalla chegou a rozar o 13 %.

Os protagonistas desa noite, Luis e Maika, ambos de Tui, que levan seis anos de relación e rexentan un bar en Pontellas (O Porriño), conquistaron a audiencia con unha cota media do 11 %.

A primeira cita, na que xurdiu o amor, comezou nunha festa na casa duns amigos e rematou nun motel de Tui. Aínda que o plan inicial do grupo de amigos era que Luis coñecera a unha amiga de Maika, o destino fixo que ao final acabaran eles xuntos. Comezaron unha relación e, ao pouco tempo, foron vivir para a casa de Luis cos seus pais, a súa irmá e o seu cuñado, todo elo presentado pola conductora do programa, a actriz Iolanda Muiños.

Luis, o culpable ou verdugo, un home clásico que arremete contra as relacións liberais e abertas e que nunca perdoaría unha infidelidade, acudiu a 48 horas para o si coa intención de prepararlle unha gran sorpresa a súa noiva

Estudo Xeral de Medios . En canto aos datos da terceira e última onda do Estudo Xeral de Medios de 2021, coñecida onte, confirma o crecemento de audiencia da Televisión de Galicia cunha cota do 16,8 % no período de luns a venres.

A canle pública incrementa a súa cota de pantalla en dous puntos en comparación coa onda anterior e tamén en comparación co mesmo período de hai ata un ano.

Ademais, no resumo do ano que se completa con esta onda, a TVG (16,6 %) acada o liderado tanto en Galicia como entre as canles autonómicas, superando a catalana TV3 (15,5 %) en 1,1 puntos.

Tamén o grupo de emisoras de Radio Galega remata 2021 acadando outro rexistro histórico de audiencia: 256.000 oíntes de luns a venres, segundo os datos do Estudo Xeral de Medios, o que reforza a RG como primeira emisora pública de Galicia.

A Radio Galega é a emisora de radio que máis sobe en audiencia ata alcanzar os 184.000 oíntes de luns a venres, isto supón que “é a emisora xeneralista que máis crece” en toda España, e faino nun contexto de baixada do consumo da radio xeneralista. Radio Galega Música acada os 70.000 oíntes de luns a venres e tamén se posiciona entre as 25 temáticas con máis audiencia de España, e Son Galicia Radio, entra por primeira vez na clasificación, con 2.000 oíntes no conxunto da semana. redacción