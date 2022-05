‘A besta e a donzela’, un espectáculo de Queiman e Pousa viaxa a Portugal

FOlk. Está de volta o maior espectáculo de rúa de Portugal, onde a produtora galega Queiman e Pousa estréase por vez primeira como produtora principal do evento.

O ano pasado, o evento levouse a cabo en formato online, pero desta vez regresa de corpo enteiro, despois do brutal impacto da pandemia por covid. Un cartel que continua a xirar en torno a figura do Padre Fontes, impulsor e inventor desta festa. Para este ano, agárdase unha morea de xente disposta a desfrutar deste único evento considerado o maior espectáculo de rúa de todo Portugal, onde os hoteis xa están esgotados no municipio e nos arredores.

O espectáculo A besta e a doncela é creado por Queiman e Pousa, en exclusividade para esta data. Conta cun gran elenco de artistas galegos e portugueses. Como a compañía de Especialistas Hípica Celta, onde deleitarán ao público coa súa posta en escena. Música en directo, escenas de fogo, acrobacias, pirotecnia...todo un gran show que se levará a cabo ás 23.00h portuguesas no Palco Do Castelo de Montalegre. Tamén se poderá seguir online polas páxinas do Municipio. Bruxo Queiman e Andrea Pousa artistas principais da Sexta 13. O actor e a cantante son artistas asíduos a este evento e grandes seguidores e defensores da cultura galaica e así o deixan ver nos seus espectáculos. ECG