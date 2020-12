A Biblioteca Nós presenta dez publicacións dos autores máis representativos desa xeración

A cidade de Ourense acolleu onte a presentación da Biblioteca Nós, unha colección de dez libros dos autores máis representativos da Xeración Nós que veñen de ser reeditados con motivo de centenario do nacemento da revista Nós.

Un acto no que participaron o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; o presidente da Deputación Provincial de Ourense, Manuel Baltar, e o presidente da Editorial Galaxia, Antón Vidal.

Durante a presentación dos volumes, o titular de Cultura salientou o peso da cidade das Burgas dentro da actividade e creación cultural, así como a importancia deste grupo de intelectuais para a súa propia historia.

“Falar de Ourense é facelo dunha referencia cultural, artística e literaria, dunha cidade que acolleu a numerosos escritores e poetas e que veu nacer a un dos movementos máis importantes dos últimos séculos: a Xeración Nós”, afirmou ao respecto.

Neste mesmo sentido, Román Rodríguez engadiu que a historia da urbe está “marcada pola herdanza intelectual de Nós”.

Proba disto, tal e como sinalou, é a Biblioteca Pública de Ourense, na que onte foron presentados os exemplares e que leva o nome de Biblioteca Nós por decisión dos propios ourensáns.

“Decisións como a do nome desta biblioteca demostra o interese e respecto de todos os galegos polo universo Nós”, destacou.

Previamente á presentación dos libros, o titular de Cultura descubriu a placa conmemorativa co nome desta dotación cultural no complexo de San Francisco.

A colección recolle dez obras dos autores máis representantes e senlleiros deste colectivo que revolucionou a Galicia do seu tempo, “ensanchando as nosas fronteiras culturais e alumeando a conciencia colectiva da nosa terra”, en palabras do propio Román Rodríguez.

Concretamente, os títulos reeditados en colaboración coa Editorial Galaxia son: O esquecedor mentor de Nós, de Antonio Losada Diéguez; Teoría do nacionalismo galego e Leira, de Vicente Risco; Polos vindeiros da saudade, Entre a vendimia e a castañeira e O Señorito da Reboraina, de Ramón Otero Pedrayo; Vicente Risco, de Carlos Casares; Co pensamento na patria, de Antón Vilar Ponte; Antífona da Cantiga, de Ramón Cabanillas, e Diario 1921, de Castelao.

“Esta é unha iniciativa na que contamos co mellor aliado: Galaxia, unha editorial que simboliza a resistencia cultural do galeguismo e que está moi vencellada tanto a Nós como a Ramón Otero Pedrayo, presente na súa primeira asemblea”, subliñou o conselleiro antes de engadir que se trata dunha editorial con máis de setenta anos de historia e case catro mil libros editados ata agora.

“Galaxia dispón dun catálogo con autores ilustres como Castelao, Risco ou Cuevillas”, sinalou neste sentido.

O lanzamento desta nova colección enmárcase nos actos impulsados pola Xunta de Galicia con motivo do centenario da Xeración Nós, unha efeméride que, a pesar das dificultades impostas pola crise sanitaria derivada da pandemia do coronavirus, se vén celebrando ao longo de todo o ano co obxectivo de poñer en valor a inmensa herdanza que deixaron estes referentes culturais para toda a comunidade autónoma.

Así, a programación deseñada para esta conmemoración que se alongará ata 2021 está composta por publicacións, homenaxes, recoñecementos e exposicións ,entre as que se atopa a creación dunha páxina web que aglutina todos os contidos do universo Nós, ou a exposición Galicia, de Nós a nós, a gran mostra que xa foi visitada na Cidade da Cultura por máis de dez mil persoas de xeito presencial e que chegará á cidade de Ourense o vindeiro 18 de febreiro.

Así, tal e como explicou o conselleiro, as máis de 300 pezas que compoñen esta mostra e que proceden de España, Francia, Alemaña e Portugal estarán expostas no Centro Cultural Marcos Valcárcel ata abril de 2021.