A biografía do escritor e historiador Luís Rei incorpórase ao Álbum de Galicia

Santiago. O Álbum de Galicia publicou no día de onte a entrada de Luís Rei (O Grove, 1960-Pontevedra, 2015), biógrafo do poeta Ramón Cabanillas e do líder agrarista e republicano Basilio Álvarez. Na súa traxectoria sobresae tamén o seu labor no estudo da cultura, da literatura e da historia, especialmente das vinculadas á ría de Arousa, así como o papel que desempeñou na recuperación e divulgación da cultura marítima e fluvial de Galicia e do norte de Portugal. A súa entrada é autoría de Emilio Xosé Insua López.

Xosé Luís Rei Núñez deixou unha fonda pegada en ámbitos diversos como o da militancia política, o da programación cultural ou o da divulgación da cultura marítima galega. Do seu compromiso cívico e político destaca a súa militancia na Liga Comunista Revolucionaria (LCR), no Partido Socialista de los Trabajadores (PST), no Bloque Nacionalista Galego (BNG) e en ANOVA. Ademais, tivo un papel decisivo na creación do Colectivo Ecoloxista do Salnés e foi membro da corporación grovense en varias lexislaturas, onde se erixiu como o voceiro principal da oposición, “protagonizando debates de grande altura dialéctica cos seus adversarios e forxando sona de orador incisivo e de político honesto e ben preparado”, tal e como subliña Emilio Xosé Insua na entrada que asina para o Álbum de Galicia.

Na súa faceta de técnico e programador cultural, promoveu o primeiro agrupamento de técnicos culturais do país, o colectivo LandRover, e desenvolveu outras moitas iniciativas, como diversas campañas para o fomento da lectura e o uso do galego, unha programación anual de teatro destinada a un público adulto e infantil, a provisión de fondos para a rede de bibliotecas municipais ou o comisariado de exposicións artísticas.

Tamén puxo en marcha a celebración de diversas xornadas conmemorativas e colaborou estreitamente con varias entidades (a Asociación de Ensinantes Candea, o colectivo A Santa Compaña ou o grupo Xironsa). Xunto con Fernández Rei, deseñou e executou os actos que se sucederon en 2009 para conmemorar o Ano Cabanillas, entre os que tivo lugar un encontro con Francisco Fernández del Riego que está dispoñible para a súa consulta, en formato vídeo, na entrada do Álbum de Galicia.

Luís Rei sobresaíu como estudoso e investigador da cultura, da literatura e da historia, sobre todo as da ría arousá, e por ser o autor de Ramón Cabanillas. Crónica de desterros e saudades (2009), unha completa biografía do poeta.