A Calpurnia de Honra do 27ª OUFF será para o aclamado cineasta Jaime Chávarri

Ourense. O cineasta Jaime Chávarri (18 de marzo do 1943, Madrid) recibirá a Calpurnia de Honra do 27º Festival Internacional de Cinema de Ourense - OUFF, que se celebrará entre o 23 de setembro e o 1 de outubro deste ano. Ademais, o festival publicará un volume arredor da súa figura a cargo do crítico Alberto Abuín, dentro da súa colección MonografíasOUFF.

“Ligar o nome de Jaime Chávarri á historia do Festival de Cine de Ourense é unha forma de recoñecer a súa traxectoria e, ademais, o seu compromiso con esta terra. Porque Chávarri ven de rodar La Manzana de Oro, un proxecto patrocinado pola Deputación dentro da nosa aposta por converter a Ourense nun gran plató de cine e que, sen dúbida, será unha das películas máis importantes da filmografía deste cineasta referencial e que ademais supón o seu regreso á dirección” afirma Manuel Baltar. O Presidente da Deputación de Ourense engade tamén que cando tivo a oportunidade de comunicar a Chávarri esta distinción, a Calpurnia de Honra, se sentiu profundamente honrado, e volveu a lembrar as súas semanas na provincia durante a rodaxe -a película rodouse integramente en Ourense-, recalcando a idoneidade das lugares da rodaxe, a súa satisfacción polo proceso de montaxe no que está inmerso e, avanzou, “a seguridade de ser unha das películas do ano”. Se todo vai segundo o previso, o público ourensano poderá gozar do filme nesta edición do festival. ECG