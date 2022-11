A cantante Tamara e a artista ‘Terremoto de Alcorcón’ no Luar

Tamara, familiar de grandes artistas como o cantador de flamenco Rafael Farina e a bailadora Fernanda Romero, encabeza esta semana o elenco artístico de Luar. A cantante melódica, especialmente coñecida polas súas aplaudidas interpretacións de boleros, interpretará ao longo do programa algúns dos seus éxitos máis recentes.

O espazo da TVG tamén recibirá a visita do grupo De Vacas, formado por Paula Romero, Inés Salvado e Faia Díaz, acompañadas por Guillermo Fernández á guitarra, que destaca por facer versións de cancións populares adaptadas ao galego e sempre cunha nota de humor. Este cuarteto ofrece ironía, frescura e creatividade a raudais e atrévese con case todo, transformando grandes temas venerados polas masas e maltratados pola historia.

Ademais, estará hoxe no escenario a actriz e cantante cómica Pepa Charro, coñecida como A Terremoto de Alcorcón, que non parou desde que, hai xa máis dunha década, o vídeo da versión de Madonna Time goes by con Loli se fixese viral.

O cartel musical deste venres complétase coas actuacións de Los Coleguitas, orquestra formada por seis músicos e vocalistas venezolanos que se converteron no grupo revelación deste ano; a Tuna de Veteranos da Coruña e a agrupación Armadanzas de Laraño. Ademais, Luar ofrecerá o humor de Campos e Crespo e a maxia do ilusionista ferrolán Martín Varela, que presentará o seu espectáculo ‘Inventio’, unha mestura de danza, circo, maxia e música.

Finalmente, no tempo do concurso Recantos, hoxe será a quenda de Izar Rodríguez, procedente do Bierzo, e de Sarai López, representante da comarca Terras de Lugo.

A REVISTA. Este formato achegarase hoxe ao chamamento realizado pola Garda Civil para o uso de chalecos reflectores nas estradas. Segundo datos das DXT, dos 71 falecidos durante este ano nas estradas galegas, 11 eran peóns e ningún deles facía uso deste tipo de prendas. A presentadora, Loly Gómez, abordará este tema coa axuda do axente do sector de Tráfico Héctor Teixeira.

Tamén recibirá a visita de Xerardo Feijoo, secretario, tesoureiro e membro fundador de Ponte nas Ondas, un proxecto pedagóxico que se desenvolve desde hai 25 anos para a difusión, recoñecemento e preservación do patrimonio cultural que comparten Galicia e o norte de Portugal.

Por outro lado, estará no estudio de A Revista Santiago Martínez, delegado en Galicia da Asociación Stop Violencia de Xénero Dixital, que se creou co obxectivo de darlles unha asesoría integral a todas aquelas mulleres vítimas de ciberacoso.

Por úlimo, o magazine da TVG farase eco da iniciativa dun hostaleiro cántabro, Óscar Solana, un cocteleiro catro veces campión de España, que decidiu comezar a cobrar unha taxa a todos os que ocupen unha cadeira no seu local e non pidan ningunha consumición. A medida ten como obxectivo evitar as grandes mesas ocupadas en que só consumen uns poucos.

CLAC. O programa estará dedicado esta semana a un filme de animación: Engurras, unha película producida en 2D e baseada no célebre libro do mesmo nome do autor Paco Roca, que foi Premio Nacional de Cómic en 2008.

Engurras é unha historia sobre a terceira idade. Trata sobre o proceso de facerse vellos, perder a memoria e mesmo a consciencia dun mesmo. Este filme, producido pola produtora Perro Verde en 2012, fala, en definitiva, de deixar de sermos nós debido ao alzhéimer.