A caravana co humor de ‘Malo Será!’ desembarca en Rianxo

Cunha nova entrega do programa Malo Será!, a Televisión de Galicia seguirá este domingo levando ás táboas o mellor humor en directo. Un elenco de auténtico luxo, capitaneado por Lucía Regueiro, con música en directo e os convidados máis queridos, desembarca esta semana en Rianxo.

Os espectadores da TVG e o público no patio de butacas gozarán de hora e media de humor e música en directo co elenco habitual do programa. Lucía Regueiro estará acompañada desta volta por Carlos Blanco como actor convidado. O cómico arousán unirase a Xosé A. Touriñán, Marita Martínez, Lucía Veiga, Evaristo Calvo, Paula Pier e Josito Porto sobre as táboas do Auditorio Municipal de Rianxo.

A actriz novel Pamela Miguéns representará o talento local nun programa en que non faltarán os personaxes máis queridos polo público, como Chiruca ou o Dúo Sol e Sombra. Atracos surrealistas cun negociador moi particular ou unha particular recreación histórica do descubrimento de América completarán este novo capítulo de Malo Será!.

Non lle chames amor.

A limusina de Non lle chames amor continúa percorrerndo Galicia e nesta ocasión porá rumbo á Coruña para aclarar a diferenza entre relacións abertas e relacións poliamoarosas.

Os espectadores coñecerán a historia de Raysa e Charlie, unha parella que vive unha relación aberta, pero marcando as súas condicións e normas. Caso diferente é o de Jenni e Jose: eles comezaban moi noviños a relación e decidían abrir a parella e vivir o poliamor.

Ademais, a través da terceira convidada desta semana, Paloma, o espazo da TVG presentado por Raquel Graña abordará un tema que aínda hoxe é otabú: o sexo antes, durante e despois do embarazo.

rosa lópez regresa a tvg. Bamboleo preséntase esta noite ante os seus seguidores da man de Xosé Manuel Piñeiro e con Rosa López como convidada. 20 anos despois de gañar a primeira edición de OT e de facerse famosa, a granadina continúa estreando temas. En Bamboleo cantará, xogará e contará novidades.

Ademais, o espazo da TVG contará coas actuacións da orquestra Solara e da banda muradá Dislexia, que chegará cos seus ritmos frenéticos, a medio camiño entre o punk e o garage.

Coma cada sábado, o Dirtidansi, a sección de bai-

le profesional, recibirá

unha prestixiosa parella: Marley e Leo, venezolanos afincados en Madrid, que farán dúas exhibicións de bachata. Isi, o furacán de Arca, regresará acompañado dun novo convidado, un des-

coñecido que relatará al-gunhas das súas vivencias.

No Agora ou Nunca cantarán Mar García e Luis Aguirre os temas Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, e Vida de rico, de Camilo. En A Jrileira competirán representantes do club deportivo Basadre Unión, da Agolada, e da Asociación Veciñal San Xoán de Calo, de Teo. En primeiro lugar, cantarán Despacito, de Luis Fonsi, e a continuación, deberán adiviñar o maior número posible de intérpretes en minuto e medio.

Na ITV Do Amor, un concursante do público terá que adiviñar quen dos tres candidatos é a parella do participante en función das súas respostas. Se acerta, conseguirá o premio da proba, se non acerta, o premio será para a parella de namorados.