A caravana da comedia de ‘Malo Será!’ desembarca en Rianxo

Cunha nova entrega do programa Malo Será!, a Televisión de Galicia seguirá este domingo levando ás táboas o mellor humor en directo. Un elenco de auténtico luxo, capitaneado por Lucía Regueiro, con música en directo e os convidados máis queridos, desembarca esta semana en Rianxo.

Os espectadores da TVG e o público no patio de butacas gozarán de hora e media de humor e música en directo co elenco habitual do programa. Lucía Regueiro estará acompañada desta volta por Carlos Blanco como actor convidado. O cómico arousán unirase a Xosé A. Touriñán, Marita Martínez, Lucía Veiga, Evaristo Calvo, Paula Pier e Josito Porto sobre as táboas do Auditorio Municipal de Rianxo.

A actriz novel Pamela Miguéns representará o talento local nun programa en que non faltarán os personaxes máis queridos polo público, como Chiruca ou o Dúo Sol e Sombra. Atracos surrealistas cun negociador moi particular ou unha singular recreación histórica do descubrimento de América completarán este novo capítulo de Malo Será!.

‘VIVIR AQUÍ’. O espazo Vivir Aquí visita esta semana o Colexio Rural Agrupado (CRA) de Tomiño, formado por 13 edificios en varias parroquias. Trátase dun modelo educativo que agradecen moito nas zonas rurais, xa que se adapta mellor ás esixencias das familias dos lugares máis pequenos. Coa historia deste CRA, os espectadores tamén coñecerán polo miúdo as súas características e propostas.

O programa da TVG tamén descubrirá que é a renuncia silenciosa, traballar o mínimo para cumprir contrato, un fenómeno que se estende cada vez máis entre os traballadores máis novos. Vivir Aquí intentará descubrir por que e se en Galicia xa está tamén presente.

E, finalmente, os/s reporteiros/as do programa percorrerán o coñecido como Camiño do Taverneiro, unha ruta entre as localidades de Salvaterra de Miño e Santiago, que aspira a converterse en Camiño Xacobeo.

‘ZIGZAG’. A semana do Zigzag remata cunha entrevista a Andrea Maceiras, que presenta o libro Que me pare o corazón se te esquezo, unha historia narrada a dúas voces sobre ese mar que nos axita por dentro e sobre aquel que se abre alén das nosas pantallas, tinguido pola peor sombra e, ao tempo, capaz da maior luz.

Nesta obra están presentes as luces e as sombras das redes sociais, todas as verdades e mentiras das que se compoñen as stories, os vídeos e as fotografías destinados a lograr unha perfección imposible, unha fama efémera que se desfai como fume entre os dedos, pero que produce vertixe a quen a alcanza.