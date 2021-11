A Casa de Rosalía abre a porta a unha mostra intinerante

Este martes quedou inaugurada na Coruña a exposición A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía na que se repasa a historia deste museo e se lembra o fito que supuxo en pleno franquismo conseguir mercar, restaurar e musealizar esta Casa grazas á colaboración de milleiros de persoas.

A mostra, que se pode visitar nos xardíns de Méndez Núñez ata o 24 de novembro, está comisariada por Pepe Barro, tamén autor da museoloxía da Casa-Museo. Foi aberta esta mañá coa presenza de Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía; o comisario; Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística; María Muíño, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña; e o concelleiro de Educación do Concello da Coruña, Jesús Celemín.

Esta mostra fai un repaso pola historia desta Casa-Museo que se abriu ao público o 15 de xullo de 1971, en pleno franquismo grazas á implicación de milleiros de persoas e entidades de todo o país e da emigración. O Patronato Rosalía, creado en 1947, converteuse en refuxio do galeguismo, con actos, como a Misa de Rosalía en Bonaval, que eran auténticos encontros de afirmación galeguista. A exposición, que despois viaxará ata o Culturgal (en Pontevedra do 26 ao 28 de novembro) e logo itinerará por cidades e vilas de todo o país, está patrocinada pola Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello da Coruña. Ademais, a mostra está inserida no marco das xornadas 150 anos de Rosalía na Coruña, co que o Concello da Coruña e a Fundación Rosalía queren conmemorar a efeméride do 10 ao 12 de novembro.