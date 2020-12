A CdC achega as técnicas tradicionais da pandeireta da man de Xabier Díaz

Santiago. A Cidade da Cultura ofreceu onte un obradoiro de balde de pandeireta co músico Xabier Díaz, galardoado este ano xunto ás Adufeiras de Salitre co Premio Martín Códax da Música 2020 na categoría Tradicional. Trátase dun dos profesionais máis prestixiosos da música de raíz de Galicia, recoñecido tamén polo seu rigoroso traballo de investigación e recuperación.

O obradoiro de pandeireta celebrouse en dúas quendas, de mañá e tarde, de 15 persoas para cumprir coas medidas de seguridade sanitaria e distancia social marcadas pola situación actual.

Cada grupo recibiu unha formación de tres horas de técnicas de pandeireta que inclúe man, puño, riscados e repertorio tradicional co obxecto de que nesa clase se aprendesen as técnicas básicas, así como que os participantes puidesen afondar un pouco máis no repertorio tradicional deste instrumento.

Hai que destacar que Xabier Díaz ten un amplo currículo como docente, xa que imparte clases de instrumentos de percusión tradicionais mesturadas cunha compoñente etnográfica. Deste xeito, ensina a relación da música galega coas doutros espazos, ao tempo que fai comprender aos asistentes aos seus obradoiros aquilo que é propio e xenuíno da nosa cultura musical.

Do mesmo xeito, Díaz é recoñecido pola súa tarefa recompilatoria e de revisitación que parte, en moitos casos, de escoitar os cantos das mulleres do rural. REDAC.