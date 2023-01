A comedia do ‘Malo será!’ chega ata a cidade de Lugo

A Televisión de Galicia comeza o ano co humor de Malo será!, que chega esta noite ao Auditorio Gustavo Freire de Lugo nunha nova entrega do programa presentado por Lucía Regueiro. Serán 90 minutos da mellor comedia sobre o escenario, nesta ocasión coa participación de Noelia Rey como convidada de excepción.

O talento novo da cidade da muralla estará representado por David Vilares, nun programa en que os espectadores poderán adentrarse nun salón de tatuaxes e en que asistirán ás negociacións sobre a configuración da nova orde mundial da man dun particular negociador. Non faltarán á cita coa audiencia Chiruca e o resto de personaxes habituais do programa.

‘A Revista’ recibe hoxe a responsable da Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, Mónica Riobó, e mais a Candela Pérez, responsable de Marketing de Grupo Malasa, para falar do proxecto ‘Silla para uno más’. Grupo Malasa, en colaboración coa axencia publicitaria BAP&Conde, acaba de deseñar unha cadeira ultra plegable, que simboliza as mesas familiares, nas que ninguén sobra e sempre hai espazo para alguén máis, especialmente no Nadal. Queren vender ata cen unidades deste prototipo e destinar o diñeiro á institución benéfica, nunha acción solidaria contra a exclusión social.

O programa matinal tamén contará con Paula García, asesora de lactación, que imparte obradoiros para axudar as novas nais, tanto coa alimentación dos cativos como co posparto, aspectos sobre os que conversará coa presentadora Loly Gómez.

Doutra banda, a presentadora do magazine tratará con Antonio Vargas o violento suceso acaecido hai un día nas inmediacións da discoteca da que é propietario en Santiago. Unha rifa nocturna rematou nunha pelexa multitudinaria, con varios agredidos por arma branca, dous feridos graves e dous detidos.

O espazo da TVG continuará ocupándose da situación da covid-19 na China. Farao con África González Fernández, catedrática en Inmunoloxía no Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) da Universidade de Vigo. Os contaxios seguen a medrar no país asiático, mentres a comunidade internacional expresa o seu temor pola fin da política do covid cero do Goberno chinés e a apertura de fronteiras. Precisamente, a Unión Europea acaba de ofrecer vacinas gratis á China pa-

ra frear o brote da enfermidade que vive o país, con millóns de contaxiados diarios.

Outro dos convidados deste mércores será o panadeiro Luis Rodríguez, que explicará como afecta o gremio a medida de redución do IVE aprobada polo Goberno español, mentres que o programa contará tamén coa opinión da voceira da OCU, Illena Izverniceauna.

Así mesmo, estarán no estudio de A Revista dous dos colaboradores habituais, a xornalista Ana Gayoso, que comentará o máis destacado das novas do corazón, e o médico do Hospital San Rafael da Coruña Manuel Viso, para ofrecerlles aos espectadores consellos de coidado da saúde.