A comedia itinerante de ‘Malo Será’ chega esta noite a Ourense

O equipo de Malo Será! chega este domingo ao Auditorio Municipal de Ourense nunha nova entrega do programa conducido por Lucía Regueiro. Hora e media da mellor comedia sobre as táboas que contará coa participación de Pablo Meixe como convidado de excepción.

O novo talento da cidade das Burgas estará representado nesta ocasión por Iván Davila, nun programa en que os espectadores asistirán a un concurso xaponés e coñecerán novas teimas de Chiruca. Non faltará a música en directo, coa que gozarán os espectadores desde o patio de butacas e ao outro lado da pantalla.

VIVIR AQUÍ. A pandemia do coronavirus, o cambio climático... Todo está contribuíndo a cambios sociais e económicos. As ganas de goce da xente están afectando aos negocios relacionados co lecer. Por exemplo, os ‘chiringuitos’ seguen tendo demanda fóra da temporada. En Galicia, con tantos quilómetros de areais, no outono adáptanse as construcións, desmóntanse outras, pero cada vez son máis os hostaleiros que abren todo o ano a pé de praia. O programa Vivir Aquí comprobarao hoxe no chiringuito Os Pinares, na praia da Magdalena, de Cabanas, distinguido pola revista Forbes entre os mellores 25 de España. E tamén no Alpendre, da praia de Doniños, en Ferrol, que acaba de recibir un solete da prestixiosa Guía Repsol.

Unha demanda de visitantes que, como verán os espectadores da TVG, tamén se mantén nas rutas xacobeas. De feito, aumentan os usuarios en todos os Camiños e mesmo se preparan novos. Os/as reporteiros/as de Vivir Aquí coñecerán o caso da ruta de Ignacio Taverneiro, que une Salvaterra de Miño con Santiago de Compostela.

ZIGZAG. O programa a semana cunha entrevista a Matilde Rodríguez, comisaria da exposición Imaxinaria, a cuarta edición da Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, que achega á sede compostelá de Abanca o que se está a facer no ámbito da ilustración a nivel mundial.

Como vén sendo habitual, esta mostra pon o foco nos traballos máis persoais e experimentais dos ilustradores e ilustradoras seleccionadas, artistas cun alto perfil multidisciplinar, procedentes de diferentes sectores como a pintura, o cómic, o mural, o graffiti, a animación, a moda, o deseño gráfico ou o tattoo, e que teñen na ilustración o seu principal medio de expresión.

ATRÁPAME SE PODES. Presentado por Paco Lodeiro, este concurso de preguntas e respostas convida o espectador a xogar desde a casa e dálles aos concursantes a posibilidade de gañar importantes premios.

Nuria, de Lalín; Gelo, de Culleredo; María José; de Vilagarcía de Arousa, Alberto, de Santiago, e María José, de Burela, forman parte por segundo día da tripulación do Atrápame se podes. Nesta ocasión, o programa pon en xogo 59.200 €.

MALICIA NOTICIAS. O formato comandado por Lucía Veiga, acompañado dos maliciosos Noelia Rey, Pepe Capelán, Antonio Mosquera, Belén Vara, David Perdomo, Trisha Fernández, Fran Cañotas e Miguel Mandayo, danlle unha vez máis unha volta, en clave de humor, á actualidade diaria. Xuntando risas e actualidade, faran rir os espectadores nun domingo no que se espera moita chuvia nas catro provincias.