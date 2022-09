A cómica e atriz Carmen Ruiz

Este xoves vén a pintar a mona ao Land Rober Tunai Show unha cómica e actriz ben argalleira. Chega Carmen Ruiz para descubrir o talento que hai en Galicia nunha nova entrega de Dando a nota, e os espectadores tamén a verán en acción nunhas Primeiras citas un tanto peculiares.

Ademais, volven as falcatruadas de Chefa. Desta volta, descubrirase en que gastou os cartos que levou da subvención do suposto coche eléctrico. Por se fose pouco, o público do estudio vai ser o protagonista porque chega a sección O que máis, en que o programa presentado por Roberto Vilar coñecerá un pouquiño máis dos seus seguidores.

A REVISTA. Estes días coñecéronse as conclusións de varios estudos, realizados na China e nos Estados Unidos, de que a soidade acelera o envellecemento máis que o tabaquismo, afectando a saúde mental e física e incrementando o risco de morrer prematuramente.

Para a xente que quere abandonar a súa soidade non desexada, o programa A Revista contará hoxe coa presenza de María Pasión, autora do libro Ligar es fácil, si sabes como, en que explica as claves para conseguir unha conexión amorosa. Para explicar os segredos para mantela, estará tamén no programa un matrimonio de 70 anos que levan xunto desde a adolescencia.

Todo o mundo busca comer do xeito máis saudable posible, pero a suba do prezo dos alimentos complica moito esta tarefa, xa que moitos dos produtos soben por enriba do 20%. Da man da nutricionista Lidia Folgar e da ama de casa Peregrina García, os espectadores de A Revista poderán tomar nota das claves comer san a bo prezo.

Tamén estará este xoves no programa a cardióloga do CHUS Pilar Mazón, que se pronunciará sobre un recente estudo que relaciona a inxesta de dúas a tres cuncas diarias de café ou té cunha menor risco de sufrir ictus ou demencia.

Na sección de sucesos, a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega, que, entre outros casos, falarán da okupación en Vigo da casa dunha muller falecida, para desesperación dos seus fillos. Consuelo Lago, unha das afectadas, tamén se achegará ao estudio para explicar a situación que están a vivir.

FORO LA TOJA. A Televisión de Galicia retransmite desde hoxe e ata o vindeiro sábado o IV Foro La Toja-Vínculo Atlántico, cuxos relatorios se poderán seguir integramente na G2 e na web crtvg.gal.

Ás 16:30 h, un adianto informativo transmitirá pola primeira canle a chegada do rei Filipe VI, quen inaugurará o evento, acompañado polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. No marco desta sesión inaugural, farase entrega do II Premio Foro La Toja, que este ano se lle outorga ao pobo ucraíno.

Dentro da programación especial da G2, que terá como condutor principal o xornalista Jesús Fontenla, co apoio dos analistas María Bastida e Xosé Antonio Vázquez Taín, ofrecerase ás 19:00 h a conversa entre o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, e o seu homólogo ucraíno, Dimitro Kuleba, moderada polo presidente do Foro La Toja, Josep Piqué.

Este primeiro día do foro, o Telexornal Serán emitirase desde a illa, presentado por Marcos Sueiro. Ademais, a primeira canle realizará durante os seguintes días unha cobertura con conexións en directo, noticias e entrevistas nos distintos espazos, ao igual que a Radio Galega.