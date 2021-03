A COVID deixa pérdidas millonarias e modifica os consumos culturais

A COVID-19 afectou con saña a boa parte do sector da cultura ao supoñer o peche e posterior limitación de calquera espazo de concentración de espectadores ou consumidores de produtos artísticos, o que se traduciu en millonarias perdas económicas e de emprego en España.

Pero mentres a música, a arte, o cinema ou a gastronomía viron despeñarse as súas cifras, as excepcionais circunstancias si favoreceron manifestacións culturais que se poden practicar en casa como a lectura, a televisión ou os videoxogos, segundo informa a axencia Efe.

En todo caso, o lema de “a cultura é segura” demostrouse certo: Sanidade só recibiu das comunidades información sobre sete brotes en actividades culturais con 73 contagios -incluíndo museos, cinemas, teatro ou concertos, aínda que non se concreta- segundo datos remitidos a Efe.

Polo momento, as perdas do sector da música en vivo poderían superar os 1.200 millóns de euros, segundo estimacións da federación nacional É_Música.

Se se mide o impacto indirecto, especialmente na hostalería, os seus cálculos elévanse a máis de 7.000 millóns. En 2019, a música en vivo xerou 382 millóns en España, un récord tras seis anos de crecemento.

A Unión de Músicos Profesionais afirmou en novembro que tres de cada catro profesionais en activo en 2019 reduciran a súa actividade máis do 90 % e a situación non melloraría en 2021, pois a gran maioría dos enquisados, un 75 %, tampouco tiña ningún concerto en previsión para a primeira metade do ano.

No ámbito da produción audiovisual non hai un cómputo de perdas, pero entre marzo e agosto de 2020 o parón foi total. En agosto retomáronse as rodaxes, pero cun sobrecusto nos orzamentos de ao redor dun 15 %, segundo indicou a Efe Emma Lustres, produtora de Vaca Films e membro da Asociación Estatal do Cinema ( AEC).

“Os custos engadidos vanse principalmente en probas PCR, limpeza e persoal de substitución”, explicou. Cada produción conta ademais cun “departamento COVID”, dous ou tres persoas extra dedicadas a aplicar os novos protocolos de seguridade.

Na exhibición, 2020 pechouse cunha caída dos ingresos en despacho de billetes superior ao 72 % (446 millóns de euros en perdas), aínda que o cinema español saíu relativamente mellor parado (caeu un 55 %).

A día de hoxe máis da metade dos cinemas permanecen pechados pola pandemia. Espérase que leste mesmo mes empece a reapertura.

Segue tamén sen haber datos do sector teatral privado, moi afectado pola crise como se puido ver no cerrojazo aos musicais da madrileña Gran Vía. Unha “situación crítica” para o teatro en palabras do produtor e presidente da Academia de Artes Escénicas de España, Jesús Cimarro.

O Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, do que dependen o Centro Dramático Nacional e o Ballet Nacional de España, entre outros, rexistrou perdas de 7,5 millóns de euros na recadación, unha caída do 64,25 %. As funcións pasaron de 1.792 a 933 e houbo un 62,75 % menos de espectadores.

Pola súa banda, os museos españois sufriron un esborralle do 70 % de visitantes en 2020, nada visto desde tempos da guerra. A cifra tradúcese en perdas millonarias en caso dos grandes museos e en cuestión de supervivencia para os máis pequenos.

Para mostra, dous exemplos: o Prado perdeu durante o confinamento 7 millóns, e preto de 20 en todo o ano.

A Fundación Miró, afogada pola falta de recursos, tivo que presentar un ERTE para os seus empregados.

O sector do libro non saíu tan mal parado e mesmo nalgúns xéneros, como literatura e ensaio, rexistrou un lixeiro incremento en vendas, aínda que si se produciu un esborralle de preto do 50 % nas exportacións, 421,40 millóns no ano anterior.

Unha época dourada está a vivir o sector audiovisual televisivo español: o “quédache na casa” fixo que nos últimos meses lográranse récords de audiencia (especialmente nos meses máis duros de confinamento) e aumentase o consumo media (7,5 % de media en 2020, segundo Barlovento).

A televisión en aberto gozou de bos datos e as plataformas de vídeo baixo demanda estouraron, cun forte aumento de subscritores, e lanzáronse a unha loita por producir series e películas propias.to

O sector dos videoxogos tampouco parou de crecer, a pesar de atrasos en lanzamentos e a cancelación de grandes feiras. Pero o confinamento aumentou a venda de accesorios e periféricos.

Segundo datos de Fnac, entre marzo e xuño as vendas de consolas subiron un 80 %.