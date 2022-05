A cultura viaxa ata Valdeorras para homenaxear a Delgado Gurriarán

A Real Academia Galega (RAG) levará este ano o seu tradicional plenario extraordinario con motivo do Día dás Letras Galegas ata a pequena aldea de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, lugar de orixe do poeta homenaxeado este ano, Florencio Delgado Gurriarán, cuxa figura levará estes días a Valdeorras música, exposicións ou teatro, entre outras iniciativas.

O acto central das conmemoracións será o plenario da Real Academia Galega, que se desenvolverá o 17 de maio en Córgomo e contará con intervencións de tres membros numerarios, que pronunciarán unha breve alocución sobre a vida e obra de Delgado Gurriarán.

O día anterior, 16 de maio, O Barco de Valdeorras acollerá o tradicional Concerto dás Letras, organizado polo Consello da Cultura Galega e no que se interpretarán diferentes composicións de músicos galegos exiliados, así como a estrea de Diásporas, para voz e quinteto, composta por Carme Rodríguez sobre textos de Delgado Gurriarán.

Seguindo coa música, o 17 de maio, o Museo do Castro de Viladonga, en Castro de Rei (Lugo), acollerá un concerto de música tradicional a cargo de Leña Verde de Mosteiro. En Vilanova dos Infantes, en Celanova, tamén o Día dás Letras, terá lugar a Romaría Etnográfica Raigame.

Pola súa banda, a Consellería de Cultura, en colaboración co Concello de Vilamartín de Valdeorras, desenvolve con motivo das Letras un proxecto cultural iniciado pola Asociación de Veciños de Córgomo a comezos do 2000, co que realizan xornadas teatrais. Sen saír do teatro, o 17 de maio concluirá no Barco a xira de Tras vos vieiros de Florencio unha peza de Fantoches Baj con poesía do homenaxeado.

PORXECTOS EDITORIAIS SOBRE A SÚA FIGURA. A escritora viguesa Ledicia Costas elabora a biografía sobre Florencio Delgado para a páxina web Primavera das Letras, o proxecto da Real Academia Galega dirixido ao público escolar de infantil e primaria. A escritora, gañadora do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, dálle voz ao propio homenaxeado, convertido nun neno máis para que sexa el mesmo quen lles conte a súa vida aos cativos e cativas do século XXI. E para iso sérvese dun trebello máxico, uns prismáticos que lle permiten viaxar no tempo e deterse en cada etapa dun periplo que arrincou nas terras valdeorresas e rematou no exilio mexicano.

“Para min escribir esta Primavera das Letras foi tamén un xeito de descubrir a vida e a obra de Florencio”, confesa Ledicia Costas, que consegue transmitir o abraio da súa propia descuberta aos nenos e nenas nun texto igualmente atractivo para o público adulto. “Xunto a esa poesía tan pegada á terra, descubrín o seu afán de experimentación, porque eses “poemas crioulos”, nos que tira do exotismo e da musicalidade, foron un xeito de procurar outra maneira de comunicación. E fíxome rir coa súa poesía retranqueira e satírica, e descubrín que tamén fora un poeta político, con poemas moi ácidos como ese Home pequeno – fol de veneno sobre Franco, comparte.

A autora asumiu a encarga da RAG mergullándose na figura de Florencio Delgado Gurriarán a través da súa propia obra e mais de documentos e libros sobre o homenaxeado destinados a públicos de máis idade.

A elección dun Delgado Gurriarán neno como narrador foi unha decisión chave para facer a vida do autor interesante para a rapazada. “A súa vida foi case unha especie de aventura e pareceume unha boa idea que fose o propio Florencio quen a contase desde a visión infantil, considerei que era unha maneira de facela máis atractiva para o público de Primavera das Letras. O poeta neno é así quen relata a súa propia vida como unha aventura botando man deses prismáticos que lle permiten viaxar no tempo”, explica Ledicia Costas.

Pero as palabras non o son todo. Blanca Millán foi quen creou as imaxes que acompañan o texto, que constitúen outro elemento central da propia biografía e de toda a web de Primavera das Letras. “Como ilustradora deste proxecto, o meu maior reto foi dar con ese neno Florencio que, acompañado dos seus marabillosos prismáticos, guía os nenos e nenas nunha viaxe apaixonante pola súa vida”, di a artista. “A aportación visual de Blanca creou unha vida chea de cor”.