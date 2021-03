“A década dos oitenta é un thriller político continuo”

“Pasou o que pasou”, dixo o portavoz Iglesias Corral, cando o vicepresidente Barreiro ‘desplumó’ parlamentariamente a Fernández Albor... Que ese sexa o título, dio todo?

A frase fixo fortuna. Tiña a rara virtude de, sen dicir nada, dicilo todo. Na tribuna do Parlamento o deputado popular tiña que aclarar o feito insólito da rebelión duns conselleiros, en pleno consello da Xunta, contra aquel que os nomeou. E claro, ao bo de Iglesias Corral, curtido en mil batallas, saíulle aquela frase. E os deputados riron, pois ben sabían todos o que pasara naqueles días de finais de outubro e principios de novembro de 1986.

A sesión do 18 de novembro de 1986 é a máis famosa e irreverente do Parlamento galego?

Aquela foi a sesión da famosa frase. Unha sesión na que se mantiveron calados dous personaxes principais: o que desencadeou a crise –Xosé Luís Barreiro– e o novo home forte que volvía á Xunta –Mariano Rajoy–. Mais naquelas dúas lexislaturas houbo parlamentarios dun gran nivel, os Barreiro, Mella, Camilo Nogueira, Bautista Álvarez, Beiras, Ceferino Díaz e moitos outros, capaces de chegar a acordos e consensos hoxe inimaxinables (a lingua, por exemplo). Así que houbo plenos de moita altura, nos que, por certo, aínda non se daba ese espectáculo ridículo dos aplausos sen xeito e apupos ao contrario.

Que pinta o narcotráfico na política galega dos anos 80?

A mediados daquela década foi cando o negocio do contrabando pasou do fume á fariña. Os traficantes do tabaco convértense en narcotraficantes e acentúase a ostentación impúdica de riquezas e soberbia. Pouco a pouco comeza a saír á superficie os efectos que a droga infrinxía a toda unha xeración con acceso case ilimitado aos estupefacientes, con pouca ou nula información sobre o que lles viña enriba. E comeza a trocar o clima de impunidade e connivencia que tivera a cidadanía co negocio do tabaco. Sobre todo mobiliza ás nais dos afectados que en 1984 poñen os cimentos da asociación Érguete. Aínda así, boa parte da clase política, autoridades e cidadanía segue asubiando e ollando para outro lado. Poucos son os políticos que daquela mostraron unha actitude firme: Sito Vázquez, Vázquez Fouz, Pastor Alonso, Virginio Fuentes, poucos máis.

Chama a atención que cando un busca en Google “Galicia años 80”, as novas que aparecen son as relacionadas coa droga...

Varios autores –case todos xornalistas– viñan estudando o tema desde décadas atrás. O éxito do libro de Nacho Carretero e a serie correspondente fixo chegar ao gran público un problema que aflorou nesa década dos oitenta. De aí esa asociación que comentas. Eu abordei esa problemática en dous capítulos do traballo orixinal, mais finalmente decidín non incluílos neste libro.

Pero nesa década tamén houbo unha cidadanía que erguía a súa voz e reaccionaba cando se sentía agredida. Pasou coas mobilizacións para protestar pola reconversión industrial ou cando a cidadanía saíu á rúa para oporse masivamente ao depósito dos bidóns radioactivos na foxa atlántica. Foi un movemento de protesta que se espallou por todo o territorio coa implicación de concellos, partidos (sobre todo nacionalistas), ecoloxistas e entidades sociais entre os que calou a idea dunha agresión externa e o abandono dos poderes públicos na defensa dos seus intereses. Moitos anos despois, o Prestige propiciou outra vez esa confluencia.

O caciquismo sembrou moito nesa época, certo?

O caciquismo é unha lacra na historia de Galicia. Eu, no libro, non abordo esa cuestión. Está fóra das miñas capacidades. Agora ben, é evidente que unha sociedade pouco desenvolvida politicamente é máis propensa a caer na lacra do apoio político a cambio de favores persoais.

O subtítulo do seu libro di: ‘Doce estampas dos oitenta’. Pode dicirnos cales son?

O traballo orixinal era un ensaio de máis de setecentas páxinas. De aí escollín as doce estampas que considerei, digamos que máis importantes. Comezando polo cambio do Amazonas: a vitoria imprevista de Alianza Popular que superou á UCD, o partido hexemónico naqueles anos. Unha AP desprestixiada no resto do Estado que aquí soubo mudar e arrombar as arestas máis retrógradas do seu ideario. A segunda estampa é a rivalidade pola capitalidade, a caixa dos tronos que levantou ampolas e excesos. Logo abordo a expulsión do Parlamento dos deputados nacionalistas do Bloque-PSG. Unha decisión de extrema gravidade nunha democracia e máis facelo aplicando con carácter retroactivo un artigo dun regulamento. Xa aludín a mobilización pola reconversión e a Foxa Atlántica. E logo está o extraordinario da saída do goberno dun vicepresidente, Carlos Mella, capaz de sacarlles doce mil millóns das antigas pesetas aos negociadores do goberno central, e por iso mesmo acabar enfrontado ao outro vicepresidente, Barreiro, para acabar saíndo do goberno Albor. Despois das eleccións do 85, precipítanse as estampas. A piques está de formarse o primeiro goberno progresista da historia de Galicia. De seguido, o mesmo que traballou a fondo para coutar esa posibilidade é o que dá un golpe de man contra o seu presidente, para acabar sendo peza fundamental para que triunfase a primeira moción de censura en España.

As últimas estampas abordan o tripartito, a crise do Casón, a competencia na esquerda nacionalista e a máis que sospeitosa vitoria de Fraga no ano 1989.

Sorprendente...

Si, quizais poidan sorprender a moción de censura, coa conseguinte chegada ao poder do tripartito, e de como e por qué gañou Fraga as eleccións de 1989. E, en ámbalas dúas cuestións hai un protagonista na sombra: Felipe González. Aquel goberno tripartito tivo todo en contra: a natureza desbocada en forma de vaga de lumes e inundacións, unha crise como a do Casón que puxo en solfa a coordinación entre o Goberno central e o autonómico, o procesamento do vicepresidente Barreiro polo asunto do xogo de boletos (cunha campaña implacable dos populares na súa contra). A guinda púxoa aquel chamado a axudar, un Felipe González que ninguneou todo o que puido ao seu homónimo galego, ao que nunca lle perdoou a moción de censura. Moitos dos entrevistados dan a que consideran a clave de aquela postura do sevillano. O lector sacará as súas conclusións.

Aínda así, aquel goberno tripartito estaba en condicións de revalidar mandato. Non o logrou polos pelos, en boa medida porque se produciu unha anomalía - dito con suavidade- co voto da emigración na provincia de Ourense.

Quen queira saber que pasou neses anos ou mesmo refrescar a memoria, debe ler o seu ensaio?

Como se di na lapela do libro, máis que un ensaio puro e duro, o que se vai encontrar o lector ou lectora é unha obra de divulgación, episodios sociais e políticos contados co apoio da voz dos seus protagonistas. A década dos oitenta é un thriller político continuo (agora que está en auxe o audiovisual galego, nesta década poden encontrar materia prima dabondo!).