A Deputación da Coruña convoca un concurso escolar de investigación

Santiago - A Deputación da Coruña quere contribuír a dar a coñecer a importantes historia da emigración galega entre os máis novos coa convocatoria do primeiro premio de traballos de investigación escolar Lazos coruñeses con América Latina, dirixido ao alumnado dos centros escolares da provincia da Coruña. A través do certame, queren profundizar na pegada da diáspora galega no mundo e nas comunidades xeradas ao outro lado do océano, así como fomentar e recuperar lazos de unión con elas.

O Boletín Oficial da Provincia publica este venres as bases do premio ao que se poderán presentar alumnos e alumnas de todos os centros da provincia.

“Nos séculos XIX e XX produciuse unha emigración en masa cara países latinoamericanos con gran presenza galega”, sinalou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso. “Aínda que non contamos con números exactos de galegos emigrados, os datos apuntan a que foron arredor de 1,2 millóns”, remarcou o presidente, que destacou a importancia do certame “para que as novas xeracións estuden e coñezan a decisiva contribución da emigración galega ao desenvolvemento de Galicia e dos países que nos acolleron”, así como para “tratar de reconectar entre sí as comunidades galegas dispersas polo o mundo, para que a nosa historia siga viva”.

A Deputación promove este premio co que pretende fomentar, a través da implicación da mocidade, a recuperación dos lazos de unión, afectividade, coñecemento e colaboración coas comunidades galegas nos países de América Latina, así como analizar as consecuencias de dito movemento no territorio coruñés. Os centros que participen na iniciativa deberán facelo a través de equipos de investigación conformados por un mínimo de cinco alumnos e alumnas e ser dirixidos por un profesor/ profesora do centro, que será o responsable do proxecto.