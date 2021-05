A Deputación de Ourense colabora cun documental sobre os pobos da Raia

Ourense. A Deputación de Ourense colabora co proxecto audiovisual titulado 7 días na Raia, un documental de Nós TV realizado a modo de road movie no que se abordan os vínculos lingüísticos, culturais, sociais e históricos entre os territorios e xentes de un e outro lado da fronteira entre Galicia e Portugal, con parada en numerosos puntos da provincia de Ourense como son Moimenta, Portocamba, Feces de Abaixo e Mandín, Santiago de Rubiás, Terrachán, Olelas ou Aceredo.

“Ourense, que conta coa maior extensión de fronteira entre España e Portugal, ten unha riqueza etnográfica, cultural e histórica que merece ser difundida, e este traballo documental amosa algúns dos aspectos máis destacados da singularidade e identidade do noso pobo”, afirma o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar.

Botouse onte polas canles de Nós TV, no 119 de R, e tamén se publicitará a través das redes sociais na web nostelevision.gal, no youtube e redes. Os vínculos lingüísticos, históricos, sociais e culturais dos lugares e persoas que viven a un e outro lado da fronteira entre Galicia e Portugal son evidentes e marcan o desenvolvemento deste traballo audiovisual. Segundo os autores, comprobámolo percorrendo en coche e gravando durante sete días toda a zona. A través da viaxe coñecemos os nexos entre as dúas realidades e o resultado foi unha road trip que vai parando en numerosas localidades, de oriente a occidente, para falar con diferentes persoas de cada unha delas e poñer en valor os costumes e a riqueza patrimonial e cultural propia desta área, sinala a produtora. O documental, realizado por Xarda Cooperativa Galega para Nós Televisión, conta co apoio da Deputación de Ourense, a Eurocidade Chaves-Verín, os concellos de Hermisende, Entrimo, Tomiño, Tui e a Cámara Municipal de Montalegre. A Deputación de Ourense, nesta liña estratéxica de apoio á nosa identidade cultural asinou en marzo pasado co secretario xeral da Associação Impulsora da Casa da Lusofonía, Xosé Carlos Morell, un convenio de colaboración que permitirá instalar en Ourense a Casa da Lusofonía, dentro da rede de instalacións destas características que ten o Ministerio de Asuntos Exteriores e a Unión Europea. REDACCIÓN