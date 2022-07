A Deputación de Ourense convoca o premio de novela galega E. Blanco-Amor

Literatura. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, reunida esta mañá por vía telemática e presidida polo vicepresidente primeiro, Rosendo Fernández, aprobou as bases da XLI edición do Premio Eduardo Blanco-Amor de novela, o galardón de maior prestixio en lingua galega que desde 2015 organizan e patrocinan a Deputación e a Fundación Blanco-Amor para fomentar e difundir a literatura en Galicia e manter viva a figura do renovador da narrativa galega. O prazo para a presentación de orixinais rematará o 3 outubro, data que coincide co 122 aniversario do nacemento do escritor ourensán. O premio ten unha contía económica de 15.000 euros e inclúe unha peza escultórica conmemorativa. A este certame poderán presentarse persoas de calquera nacionalidade con novelas escritas en lingua galega e na normativa vixente. As obras deberán ser inéditas, non estar premiadas en ningunha outra convocatoria, nin publicadas ou rexistradas. A concesión do premio obriga á publicación da novela por parte dunha editorial que libremente escolla a persoa gañadora. A Deputación e a Fundación Eduardo Blanco-Amor nomearán unha comisión lectora para puntuar os orixinais presentados, composta por tres persoas de acreditada experiencia no ámbito literario, presentando ao xurado as súas conclusións. ECG