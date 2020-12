A Deputación de Ourense vai inventariar todos os bens da Fundación Santamarina-Temes

Ourense. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, asinou co presidente do Asilo del Santo Angel-Fundación Santamarina-Ternes, David de León Rey, e en presenza do bispo de Ourense, Leonardo Lemos, o acordo para a cesión á Deputación de Ourense dos bens propiedade do Asilo del Santo Angel­Fundación Santamarina-Ternes. “Esta acción –afirma Manuel Baltar– considérase estratéxica no marco da recuperación do patrimonio histórico e cultural da provincia de Ourense para pór estes bens a disposición da Deputación de Ourense, que os inventariará e catalogará”.

“Trátase dunha mostra de gran calidade que constitúe un legado moi importante para a provincia, e a Deputación de Ourense organizará e financiará unha exposición para amosar á poboación os tesouros que integran a valiosa colección artística, o legado do Asilo del Santo Ángel-Fundación Santamarina-Temes”, afirma Baltar.

En total, son unhas 900 pezas, que a Fundación cede á Deputación de Ourense por medio dun comodato –contrato polo cal se da ou recibe algo prestado coa obriga de devolución–, destacando un cadeirado barroco exposto no Pavillón de España da Exposición Universal de Barcelona de 1929; un cadeirado Imperio de 1812, e unha cadeira de brazos cabezal do século XVIII. Tamén inclúe a colección esculturas relixiosas dos séculos XII e XVII e unha escultura de Asorey; así como pinturas de autores como Sorolla, Dionisio Fierros, Jiménez Aranda, Lloréns ou Castelao. Asemade, hai pezas de ourivaría como un tríptico de Limoges asinado por Nardond de Penicaud, do século XVI; porcelanas europeas e españolas dos séculos XVIII e XIX; unha antiga colección de Sargadelos cunhas 500 pezas, e obxectos persoais como xoieiro de laca chinesa do século XIX.

O contrato de cesión da colección terá unha duración de dez anos, prorrogables por un período adicional de cinco anos, sempre que as partes non se notifiquen o incumprimento de calquera das condicións do citado documento.

Ángela Santamarina Alduncín (Tandil, Arxentina, 1862–Ourense 1956) foi a creadora da Fundación Santamarina-Temes, xestora do Santo Ángel, cedendo a esta todas as súas propiedades. Era marquesa de Atalaya Bermeja e condesa del Valle de Oselle. No ano 1900 constrúe o palacete da rúa Santo Domingo esquina Cardeal Quiroga, e nel recibe a ilustres visitantes. Este edificio e o construído anos despois no barrio do Couto, coñecido polo nome de Santo Ángel, supoñen a presenza máis destacada da marquesa na capital ourensá.

