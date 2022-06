A Deputación ourensá edita con Galaxia a biografía de Basilio Álvarez

Santiago. A Deputación de Ourense, en colaboración con Galaxia, vai editar a primeira biografía completa do sacerdote, xornalista, político e promotor do movemento agrarista, Basilio Álvarez. Unha publicación que espera ver a luz este verán, transcorrido case un ano desde que o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, fixera a encarga desta biografía ao profesor titular de Historia Contemporánea e doutor pola Universidade de Santiago de Compostela, Miguel Cabo, na primeira homenaxe institucional celebrada na parroquia de Beiro coincidindo co 144 aniversario do nacemento do polifacético ourensán,

Nun encontro no Pazo Provincial, Baltar recibiu de mans de Cabo o traballo orixinal sobre a traxectoria de Basilio Álvarez, que se plasmará nunha publicación de case 400 páxinas na que se incluirán imaxes dos fondos fotográficos da deputación.

Felicitou a Miguel Cabo por un traballo “que aínda fará máis inesquecible a figura de Basilio Álvarez, engrandecendo a súa relevancia histórica”, ao tempo que afirmou que abrirá as portas “para que as novas novas xeracións coñezan o seu legado, a súa capacidade retórica e os seus inigualables discursos nos que defendía con firme convicción as súas ideas”.

A deputación, engadiu, presenta a biografía máis completa sobre Basilio Álvarez grazas a esta encarga de investigación, “na que o seu autor tivo que acudir a todas as fontes dispoñibles, non sen atrancos, para presentar interesantes conclusións”. ecg