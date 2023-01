‘A desorde que deixas’: Raquel falará con Xermán do seu medo

Os espectadores da Televisión de Galicia poderán ver hoxe unha nova entrega dobre de A desorde que deixas, serie baseada na novela do mesmo título de Carlos Montero e que foi gravada en Galicia.

No primeiro capítulo desta noite, titulado ‘O lugar secreto’, a nova profesora de literatura do instituto, Raquel, a quen da vida a actriz Inma Cuesta, ten cada vez máis medo dos seus alumnos. Decide trasladar esta preocupación ao seu marido Xermán, interpretado polo actor santiagués Tamar Novas. Pola súa parte, nun flashback, o personaxe de Bárbara Lennie, Viruca, a profesora que morreu no centro, vólcase en resolver a situación económica dos seus pais.

A continuación, en ‘O que non quixen ver en ti’, os espectadores atoparán a Raquel inmersa na tarefa de desentrañar a perigosa rede de mentiras que a rodea.

Mentres, tratará de decidir se pode ou non confiar nos máis próximos. A serie continúa afondando así no misterio que envolve a morte de Viruca, a mestra a quen substitúe Raquel, a nova profesora de literatura dun instituto no que nada é o que parece e que intenta reconducir o seu matrimonio do mellor xeito posible e adaptarse ao seu novo centro de traballo.

‘A Revista’. A Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) estima que a alza no Euríbor pode provocar unha suba na cota das hipotecas do 40% en 2023, o que suporía un sobrecusto anual de 2.000 euros para as familias. A Revista contará hoxe coa presenza dun representante da entidade e con Vicente Martínez, experto do sector inmobiliario para analizar estes datos.

A presentadora do espazo, Loly Gómez, tamén conversará con Alexandre García Caballero, psiquiatra especialista en prevención do suicidio en adolescentes, sobre outra cuestión preocupante. Segundo un estudo da Fundación ANAR, nos últimos tres anos preto de 2.000 menores intentaron quitarse a vida. É a cifra máis elevada que chegou a haber na última década. Entre as causas, están o acoso escolar, a violencia e os problemas de saúde mental que acarrean os menores. Porén, menos da metade dos rapaces recibe atención psicolóxica.

Ademais, o matinal da TVG recibirá a varios dos seus colaboradores habituais, como Mercedes Nodar, presentadora do espazo da TVG Polo Rego, que lles dará aos espectadores consellos para o bo coidado das hortas; a bióloga Xiana Albor, e Yaiza López, condutora nas redes sociais da canle pública do espazo Dixomedixome, que se ocupará das últimas rexoubas.

Doutra banda, o progama fará, da man do cociñeiro Adrián Felípez, un adianto da próxima estrea da Televisión de Galicia: o espazo Gañar ou fregar.