A exitosa mostra ‘As miradas de Isaac’ pecha con música

A Cidade da Cultura de Galicia, situada no Monte Gaiás, en Santiago, despediu onte de xeito especial a exposición As miradas de Isaac cun concerto no Museo Centro Gaiás do cuarteto de corda Grupo Instrumental Siglo XX con todas as entradas, previa retirada de convite, esgotadas.

Deste xeito, clausurouse a primeira gran mostra realizada pola Xunta de Galicia en homenaxe á figura de Díaz Pardo, co gallo de cumprirse en 2020 o centenario do seu nacemento, e que recibiu máis de 26.000 visitantes durante os seis meses da súa exhibición no interior deste museo da capital galega, desde o pasado 6 novembro ata a pasada fin de semana.

A este número súmanselle os preto de 2.500 escolares de Educación Primaria que afondaron nos contidos da exposición, a través de visitas didácticas en liña realizadas polo persoal de guías do Museo Centro Gaiás e emitidas en directo a través da canle oficial de YouTube da mesma Cidade da Cultura.

fixeron unha Ampliación da súa estadía. As miradas de Isaac tiña previsto rematar a súa estadía no Museo Centro Gaiás a principios de abril, pero finalmente ampliouse ata finais de maio para paliar as limitacións de visitantes que supuxeron as restricións na actividade e mobilidade que se activaron, en determinados momentos da pandemia, como medidas de seguridade sanitaria.

Con esta ampliación procurouse facilitar que máis persoas coñecesen esta ampla mostra, comisariada por dous dos seus fillos (Camilo e Xosé Díaz Arias de Castro) conformada por máis de 500 pezas, entre obras de arte, esculturas, cerámicas, publicacións varias, carteis e obxectos persoais.

A través delas reflectiuse a inesgotable creatividade de Díaz Pardo, un personaxe imprescindible da cultura galega do século pasado, responsable de iniciativas e proxectos tan relevantes, como a recuperación de Sargadelos, o Laboratorio de Formas, o Instituto Galego da Información, Ediciós do Castro ou Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside.

Coas pezas da mostra, neste proxecto analízanse e divúlgase ao home e a súa obra: a importancia do pai (Camilo Díaz Baliño) no desenvolvemento da súa personalidade; a infancia e mocidade compostelá; a faceta de pintor, que deixou unha profunda pegada en todas as súas realizacións; o seu contacto co exilio e o seu compromiso pola recuperación da memoria histórica; o labor como escritor; os emprendementos empresariais, con Sargadelos como insignia das súas realizacións industriais; as iniciativas culturais e investigadoras, entre as que cabe destacar o Seminario de Sargadelos ou o Instituto de Galego de Información; o seu traballo de deseñador industrial que proxectou máquinas, porcelanas, mobles ou Ediciós do Castro; a faceta de editor e tamén a de recuperador (con Luis Seoane) da vangarda artística galega anterior os tempos da Guerra Civil, coa posta en marcha do Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside.

INTERNET E VIAXE AGORA POR OUTRAS CIDADES Do mesmo xeito, e para compensar o peche de actividade presencial do Museo Centro Gaiás en determinados momentos pola situación da COVID, a debandita mostra contou cunha aplicación virtual, que permitía percorrer a través de calquera dispositivo móbil as dez seccións da exposición, completadas con información polo miúdo de pezas destacadas e tamén con pílulas audiovisuais que se podían descargar.

Ademais, a proposta viuse reforzada coa posta en marcha da páxina web titulada Isaac Díaz Pardo. Memoria viva (www.isaacdiazpardo.gal) que se converteu nun espazo virtual de referencia onde concentrar e atopar todo o seu universo creativo: documentos históricos, vídeos especiais, fotografías, material didáctico, etc.

Tras o peche musical d eonte, a exposición no Museo Centro Gaiás en Santiago de Compostela, As miradas de Isaac comezará nas vindeiras semanas un programa de itinerancias por varias cidades galegas en datas ainda por pechar que cheiran a éxito.