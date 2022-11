A Federación Galega de Micoloxía celebrará a súa 40 Semana Micolóxica

natureza. A Federación Galega de Micoloxía celebrará nas Pontes a súa 40 Semana Micolóxica cunha gran variedade de actividades participativas, divulgativas, educativas e de lecer, todas elas relacionadas cos cogomelos no seu máis amplo sentido medioambiental, cultural, sanitario e económico.

Dentro da programación da semana haberá, entre outras actividades, saídas ao monte, obradoiros de identificación macro e microscópica, exposicións micolóxicas, conferencias, mesas redondas, micogastronomía, obradoiros de cultivo de cogomelos. Todas as actividades son gratuítas máis nalgúns casos é precisa inscrición previa.

A programación desenvólvese co financiamento da Deputación da Coruña e do Concello de As Pontes. ecg