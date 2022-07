A Festa da Palabra fai unha homenaxe ao grupo Brais Pinto e á defensa da lingua

A XIV edición da Festa da Palabra celebrarase este sábado 16 de xullo, a partir das 11,30 horas, na Insua dos Poetas (A Esgueva, Madarnás, O Carballiño) coa presenza de Xosé Luis Méndez Ferrín e Ramón Lorenzo, fundadores de Brais Pinto, o colectivo homenaxeado nesta edición.

A Festa da Palabra, organizada como cada ano pola Fundación Insua dos Poetas e a Deputación de Ourense, ademais do apoio da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, ten preparada unha programación deseñada arredor da reivindicación da fonda pegada deste grupo cultural, que sucede a homenaxeados como Carlos Casares, Eduardo Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro, Pura e Dora Vázquez, Xela Arias ou Federico García Lorca -a través dos seus seis poemas galegos-.O presidente da Deputación, Manuel Baltar, destaca a importancia dunha Festa da Palabra consolidada como un “potente encontro activado para homenaxear ós nosos grandes da cultura galega, coma Brais Pinto”. Baltar define a este colectivo como “un dos grandes defensores da cultura galega no franquismo” e recalca a súa ourensanía, coa presenza neste grupo de Ben-Cho-Shey -unha figura central por como conectou esta xeración co galeguismo do primeiro terzo do século XX-, Bautista Álvarez, Xosé Fernández Ferreiro e o propio Méndez Ferrín.

Manuel Baltar incide na necesidade de “seguir potenciando, defendendo e alimentando a identidade galega”, a través de actos coma a Festa da Palabra e nun espazo “tan emblemático” como a Insua dos Poetas, “unha embaixada na que todos os ourensáns estamos invitados a celebrar a nosa palabra, a nosa lingua, a nosa literatura, da que tanto orgullo sentimos e da que tanto queremos compartir co mundo”.

Pola súa banda, o presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luís González Tosar, fala da “orixinalidade e perdurabilidade” desta homenaxe anual, adicada este ano a uns grandes “defensores da lingua e cultura galega nun tempo tan escuro para Galicia como a ditadura franquista”. Coa perspectiva do tempo, valora o poeta, os membros de Brais Pinto “tiveron unha gran responsabilidade na evolución da cultura galega en ámbitos como a literatura, as artes plásticas, o audiovisual ou a pedagoxía”.

Premios Insua dos Poetas 2022. Durante o transcurso da Festa da Palabra entregaranse os premios Insua dos Poetas 2022, que recoñecen a labor cultural en sete modalidades diferentes. Este ano, o xurado decidiu premiar ó escritor Ramón Caride -literatura-; ó arqueológo, historiador e secretario da Academia de Belas Artes de Galicia, Felipe Senén López Gómez -en investigación e promoción cultural; ó músico e fundador de Luar na Lubre, Bieito Romero -música-; ó Festival de Teatro Galego (FETEGA) “Celso Parada”; á crítica de arte e curadora de exposicións Pilar Corredoira -artes plásticas-; ó membro do Grupo Nós da Arxentina, fundador e expresidente do Centro Galicia de Bos Aires, José María Vila Alén -cultura na emigración-; e ó programa da TVG “Cos pés na terra” -cultura rural-.

Os sete gañadores recibirán unha peza orixinal do escultor Acisclo Manzano, recentemente galardoado coa Medalla de Ouro da provincia de Ourense.

O xurado desta edición dos premios estivo presidido polo presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luís González Tosar; e contou coa presenza do vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández; o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; actuando de secretario Xavier Castro Martínez e de vogais Celso Sánchez e Antón Pulido. A xornada deste sábado arrancará na Insua dos Poetas ás 11,30 horas cunhas palabras de benvida do presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luís González Tosar. A continuación, Lucía Álvarez e Xosé Luís Troitiña ofrecerán un recital poético-musical con textos de Brais Pinto.

Despois do recital entregaranse os premios Insua dos Poetas e actuará no Anfiteatro Nós a artista arxentino-galega Lorena Lores, dentro dunha xornada que contará coas intervencións do alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez e o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que pechará a primeira parte do acto.

A continuación inaugurarase o conxunto escultórico en homenaxe a Brais Pinto, tres pezas realizadas polo artista ourensán Ramón Conde, nun espazo no que intervirán o filólogo e poeta Ramón Lorenzo e o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, fundadores do colectivo homenaxeado.

A continuación celebrarase un xantar de confraternidade, con produtos ourensáns, na explanada da Galería da Literatura Galega, para completar unha programación que busca tanto reivindicar a influencia deste grupo como celebrar o encontro na Insua dos Poetas dos actores creativos de Galicia , nesta “gran festa de exaltación da nosa identidade cultural”, como resalta Luís González Tosar.

O colectivo Brais Pinto, defensores da cultura galega no franquismo. A XIV edición da Festa da Palabra recoñece a Brais Pinto como un actor decisivo na construción cultural da Galicia contemporánea, a través de proxectos e accións culturais que alimentaron un espazo clave de reflexión e activismo cultural, primeiro no franquismo e despois na democracia.