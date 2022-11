A figura do arquitecto Xosé Bar Boo recibe en Vigo unha nova homenaxe

vigo. O Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) e a Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) promoven en Vigo unha homenaxe a Xosé Bar Boo con motivo do centenario do nacemento do prestixioso arquitecto. Celebrarase unha mesa redonda arredor da súa figura hoxe ás 12:30 horas na sede da Delegación viguesa do Colexio de Arquitectos –rúa de Doutor Cadaval, 5–, na que participarán:Manuel Gallego Jorreto (Premio Nacional de Arquitectura), César Portela (Premio Nacional de Arquitectura),Xosé Manuel Casabella, León López de la Osa, Alicia Garrido Fenes. Actuarán como moderadores:Manuel Martínez Carazo (Presidente da Delegación de Vigo do COAG) e Anselmo Villanueva Peón (Presidente da Delegación de Pontevedra do COAG).

Xosé Bar Boo (Vigo, 1922 – Santiago de Compostela, 1994), doutor en Arquitectura pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, “introduciu a modernidade en Vigo co edificio Plastibar, unha obra reveladora do que se podía facer na nova arquitectura na España da posguerra. Non seguía modas, era el o que facía moda, tanto desde o punto de vista social como artístico. Tiña unha ética moi arraigada. Usaba materiais propios de Galicia, outorgando novos usos ao granito e a outros materiais tradicionais. ecg