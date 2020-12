“A formación específica dos nosos perfís e a ampliación das nosas verticais diferéncianos”

Creada por Cristina Gil, Milbrait é unha consultora galega que fai asesoramento tecnolóxico e busca de alianzas estratéxicas a nivel nacional e internacional. O seu bo facer sitúaa como unha das principais das grandes e medianas empresas.

Cando comeza Milbrait?

Milbrait comezou no ano 2015, rexistrándose como tal no 2016. Para nós supuxo un punto de inflexión realizar as formacións co Instituto Tecnolóxico de Massachussets (MIT), institución na cal me formei en transformación dixital e intelixencia artificial.

Vostede estudou Dereito.

Efectivamente, tanto eu como miña irmá estudamos Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Comentaba cun bo amigo esta semana no Hotel Araguaney a importancia de terme decantado por esta carreira, porque me outorga unha perspectiva transversal do mundo empresarial, en concreto, e da vida, en xeral.

Posteriormente, formeime en Dereito Farmacéutico, adquirín tamén coñecementos en comunicación empresarial e marketing dixital pola Escola de Negocios e Dirección de Madrid .O máis recente son as formacións do MIT, nas que sigo formándome.

Que servizos ofrecen?

En Milbrait facemos asesoramento tecnolóxico, consultaría e formación. Actualmente, tamén realizamos asesoramento estratéxico en materia de sostibilidade, dado que miña irmá, Ana, realizou este ano a Cátedra de Sostibilidade e Innovación Social Inditex-UDC.

Este ano, debido á pandemia, tivemos que apostar firmemente pola formación online. Se ben xa colaborábamos coa Universidade de Vigo e coa Universidade Miguel de Cervantes, percibimos que había unhas necesidades no mercado que non se estaban a cubrir, así que decidimos lanzar novas formacións, por exemplo, en transformación dixital para pemes.

Cal é a súa diferencia?

A formación específica dos perfís que forman parte de empresa e a ampliación das nosas verticais. Estamos en continua aprendizaxe, movémonos moito para ofrecer algo diferente. Apostamos firmemente pola innovación e a transformación dixital en Galicia. Ademais, temos un acordo co MIT-Spain, en virtude do cal temos unha alumna do MIT en prácticas en remoto. Agora, agardamos que despois de que mellore a situación sanitaria que estamos a vivir, poida acompañarnos aquí.

Por outra banda, penso que un dos nosos puntos fortes é a consultaría personalizada. É vital pararse con cada un dos proxectos, pois cada un é diferente, e poñerlle ilusión a todos. Aínda que tamén teño que dicir que axuda moito traballar coas solucións máis innovadoras do mercado, como é DTO de Norlean.

Como viviron este 2020?

Vivímolo con incerteza, se ben fomos traballando día a día, conseguindo recentemente ampliar o plantel e dar continuidade aos proxectos. Traballamos tanto para institucións públicas como para empresas privadas.

Que balance fan deste ano?

Estou moi agradecida pola confianza depositada polos clientes. Tamén quero aproveitar a oportunidade para dar as grazas a todos os empresarios e empresarias que nos tenden a man todos os días, nos ensinan as súas fábricas e confían en nós para resolver as necesidades das súas empresas, o cal nos permite mellorar día tras día.