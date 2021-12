‘A Gala de fin de ano’, especial da TVG feito coas estrelas musicais

Televisión de Galicia (TVG) daralle a benvida ao novo ano con A Gala de fin de ano. Os presentadores do programa, Xosé R. Gayoso, Trisha Fernández e os xornalistas Esther Estévez e Eduardo Herrero, darán paso a preto dunha vintena de formacións, que cos seus espectáculos encherán de baile e ledicia o escenario. E contará coas actuacións da París de Noia, Panorama, El Combo Dominicano, Los Satélites, Compostela, Olympus, Galilea, Fania Blanco Show, Principal, La Nueva Phila, Gran Parada, Suavecito, Los Player’s, Charleston Big Band, La Fórmula e Marbella. Pola súa parte, A Rexionalista e O Xeito farán unha viaxe no tempo para recrear, respectivamente, como serían as verbenas nos 60 e 40.

Nun evento tan festivo haberá propostas para todos os gustos, como a diversión que sempre ofrece King África nas súas actuacións ou a música e a posta en escena da banda tributo a Abba Dancing Queen Abba Tribute Show. Tamén serán protagonistas da noite a cantante estremeña de pop-dance Soraya; o versátil artista Ricky Merino, que saltou á fama tras o seu paso polo certame de talentos OT; os Heredeiros da Crus, co seu rock irreverente; os ritmos electrónicos de Ortiga e Grande Amore, e os tamén galegos Treixadura e Pili Pampín. Un dos momentos sorprendentes da noite producirase coa actuación de En Casa del Herrero, banda de música liderada polo xornalista e presentador Eduardo Herrero, en cuxo repertorio teñen cabida temas de rock americano, country, blues e folk. Outra das actuacións musicais máis agardadas da noite será a de Tanxugueiras. O trío de pandeireteiras galegas, que aspira a representar a España na próxima edición de Eurovisión, ofrecerá dúas actuacións musicais na conexión que establecerá a gala coa praza do Obradoiro para a transmisión das badaladas, que correrán a cargo da medallista olímpica Teresa Portela e dos presentadores do Malicia noticias Arturo Fernández e Noelia Rey.

MENSAXE DO PRESIDENTE DA XUNTA Tamén este venres, antes do Telexornal mediodía, ás 14:15 h, TVG emite a xa tradicional mensaxe de fin de ano do presidente da Xunta de Galicia. Nesta ocasión, a mensaxe foi realizada desde o Monte do Gozo, porta de entrada do Camiño de Santiago na cidade do Apóstolo. Poderá seguirse tamén pola Radio Galega e a web G24.gal.

E desde a praza da Quintana, en Santiago de Compostela, TVG ofrece o evento Camiña a Galicia. Feliz Xacobeo 2022, co que a Consellería de Turismo da Xunta de Galicia quere celebrar o comezo dun segundo Ano Santo, ao estenderse este ata o vindeiro 2022 pola covid-19

ANA OBREGÓN BAIXA EN LA UNO. O resto de televisions tamén fan contidos especiais pero Ana Obregón é baixa por Covid-19, non estará en La 1, oco que vai ser para Jacob Petrus, que presentará este 31 de decembro a Noitevella de TVE con Anne Igartiburu. E en Mediaset , Paz Padilla e Carlos Sobera van ser a parella de presentadores. Por outra banda, Cristina Pedroche e Alberto Chicote repetirán en Antena 3, nesta ocasión de Dani Mateo en La Sexta. Respecto a La 2, Cachitos de hierro y cromo pecha o con Santa Raffaella, un tributo a la Carrà con Ana Guerra, La Casa Azul e máis Soleá Morente.