A historia de amor de Rocío e Manu, xurdida nunha famosa rede social

Santiago. As redes sociais serven para moitas cousas e sen dúbida unha delas é para atopar o amor. Que llo pregunten a Rocío e Manu, a parella protagonista esta semana en Casamos!, que se coñeceron a través de Facebook. Falaron durante un mes e despois decidiron quedar. A conexión entre eles foi tal que rapidamente comezaron a saír.

Despois de catro anos xuntos, estes mozos de Ribeira queren consolidar o seu compromiso casando. Neste enlace non faltará de nada, pois os noivos estanse encargando persoalmente de supervisar cada detalle. Como poderán comprobar esta noite os espectadores da TVG, será unha voda por todo o alto con moita emoción e amor.

A segunda canle da Galega estrea este martes a serie documental O compás do tempo, unha ruta cultural e de ocio para descubrir a arte, a historia e o patrimonio de Galicia e de España nunha viaxe a través do tempo que ocupará as Noites Temáticas dos martes durante as vindeiras semanas. Viaxando a través do compás, esta proposta enlaza o onte e o hoxe, a busca incesante de quen fomos, da nosa historia e da nosa cultura.

Cada semana, O compás do tempo presentará unha viaxe ao futuro dun personaxe nunha determinada época na busca do seu verdadeiro fogar. Acompañarao nesta aventura Raúl, un personaxe do século XXI. Ao tempo que se trata de devolver cada personaxe á súa época, os espectadores aprenderán e descubrirán rutas, propostas e lugares curiosos relacionados coa Historia de Galicia, de España e de Europa.

Na primeira viaxe, emprenderá a ruta de Magallanes e Elcano, a primeira volta ao mundo. A súa aventura cambiou a forma de ver o mundo en 1519. Hoxe, en pleno século XXI, e por incrible que pareza, un compás máxico permitiralles viaxar ao futuro. Lisboa, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda e os lugares onde naceron algúns daqueles valentes mariñeiros son os protagonistas desta ruta. ecg