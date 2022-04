A ICC Week homenaxea ao xornalista e escritor Xaime Noguerol

Ourense. A oitava edición da semana das Industrias Culturais e Creativas, a Ourense ICC Week que levantará o pano o próximo día 22 de abril, terá unha xornada especialmente emotiva coa homenaxe ao xornalista, escritor e letrista musical Xaime Noguerol. Este verinés, reivindicativo sempre das súas raíces arraianas, estará acompañado polo cantante de Los Suaves, Yosi Domínguez, por Patacho Recio, do desaparecido grupo dos 80 Glutamato Ye-yé e polo xornalista musical Mariano Muniesa. A música non pode faltar neste acto, e os limiáns Habitación Vudú farán a súa achega interpretando cancións coa firma do homenaxeado. A cita será o mércores, 27 de abril, ás 21.30 horas no Teatro Principal de Ourense.

Xaime Noguerol firma, como letrista, algúns dos temas máis emblemáticos da chamada Movida madrileña, coma Banzai ou Generación Límite, de Miguel Ríos, e cancións de rockeiros como Burning, Leño, Luz Casal ou Minuit Polonia.

A Ourense ICC Week recoñece con este acto a importante contribución cultural e creativa deste escritor ourensán, autor do libro Extraños en el escaparate (1980), poemario vitalista que denunciaba un mundo deshumanizado e frío, e semente do disco co mesmo título editado por Miguel Ríos. Na actualidade, Xaime Noguerol colabora co diario La Región, onde publica unha colaboración semanal baixo o nome de “Ángulo inverso”, ofrecendo aos ourensáns o seu particular punto de vista sobre a actualidade e a sociedade, con interesantes reflexións sobre o acontecer da vida. ECG